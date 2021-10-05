Facebook'tan yaşanan çöküntünün sebebine ilişkin açıklama

Facebook, dün yaşanan çöküntünün nedenlerine dair açıklama yaptı. Facebook'un mühendislik ve altyapı ekibinden sorumlu başkan yardımcısı Santosh Janardhan imzasıyla yapılan açıklamada, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik erişim sorununun detayları paylaşıldı. Açıklama şöyle:

"Dünyanın her yerinde bize güvenen tüm insanlara ve işletmelere, bugün platformlarımızda yaşanan kesintinin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Erişimi geri yüklemek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve sistemlerimiz artık yeniden çalışıyor. Bu kesintinin altında yatan neden, günlük operasyonlarımızda kullandığımız birçok dahili araç ve sistemi de etkileyerek sorunu hızlı bir şekilde teşhis etme ve çözme girişimlerimizi karmaşık hale getirdi.

Mühendislik ekiplerimiz, veri merkezlerimiz arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratan sorunlara neden olduğunu öğrendi. Ağ trafiğindeki bu kesinti, veri merkezlerimizin iletişim kurma şeklini kademeli olarak etkileyerek hizmetlerimizi durdurdu.

Hizmetlerimiz artık tekrar çevrimiçi durumda ve bunları tamamen normal işlemlere döndürmek için aktif olarak çalışıyoruz. Bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inandığımızı şu anda netleştirmek istiyoruz. Ayrıca, bu kapalı kalma süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve işletmeler, bağlantıda kalmak için her gün bize güveniyor. Bunun gibi kesintilerin insanların yaşamları üzerindeki etkisini ve hizmetlerimizdeki kesintiler hakkında insanları bilgilendirme sorumluluğumuzun farkındayız. Etkilenen herkesten özür dileriz ve altyapımızı daha dayanıklı hale getirmeye devam edebilmek için bugün olanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz."