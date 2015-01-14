T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook şiddet içeren videolara kısıtlama mı getiriyor?

Facebook uygulamasından etkilenecek ilk ilk görüntüler arasında, geçen hafta Paris'teki Charlie Hebdo saldırısında polis memuru Ahmed Merabet'in öldürülmesi de yer alıyor

14 Ocak 2015 11:49

Facebook, içeriği rahatsız edici olabilecek video ve fotoğraflara uyarı koymaya başladı.

Uyarıların otomatik olarak gösterilmesini önlediği görüntüler, ancak üzerine tıklanınca izlenebiliyor.

Sosyal medya sitesi, 18 yaşından küçük olduklarını bildiren kullanıcıların şiddet içeren görüntü ve fotoğrafları görmelerini de engelliyor.

Facebook'un güvenlik danışmanlarının baskısı üzerine bu adımları attığı bildiriliyor.

Ancak bir psikolog, önlemlerin hala küçük yaşta ve incinebilecek durumdaki kullanıcıları korumak için yeterli olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Facebook uygulamasından etkilenecek ilk ilk görüntüler arasında, geçen hafta Paris'teki Charlie Hebdo saldırısında polis memuru Ahmed Merabet'in öldürülmesi de yer alıyor.

 

Cinayet videoları

 

Facebook son yıllarda kamu yararına olduğuna inandığı şiddet unsuru ve müstehçenlik içeren görüntülere izin verdiği için sık sık eleştirilere hedef oldu.

Facebook'un kılavuz ilkeleri "sadist zevk için veya şiddeti yücelten" içeriğin yasaklanmasını öngörüyor.

Ancak rahatsız edici olma potansiyeline rağmen kafa kesme ve diğer cinayet türlerini gösteren haberlerle belgesel nitelikteki görüntülere izin veriliyor.

13 yaşından itibaren çocuklar da Facebook üyesi olabiliyor. Ancak daha küçük yaştaki bazı çocukların da yaşlarını büyük göstererek üye oldukları belirtiliyor.

Ağustos ayında Suriye'de kafaları kazığa geçirilenlerin görüntülerinin yarattığı tartışma, Facebook'un danışma kurulu üyelerinden Internette Aile Güvenliği Enstitüsü'nün (Family Online Safety Institute) sosyal medya sitesinin uygulamalarını gözden geçirmesini istemesine neden olmuştu.

Enstitü'nün başkanı Stephen Balkam, BBC'ye yaptığı açıklamada rahatsız edici görüntülerin başına uyarı sayfası konulmasını ve 18 yaşından küçüklerin erişimini zorlaştırmak için yaş kısıtlaması getirilmesini istemişti.

Facebook Aralık ayında bu tür önlemler uygulamaya başladığını doğruladı. Uygulama, kullanıcılar tarafından sorumsuz bir şekilde siteye konulduğu bildirilen videolar için geçerli.

Şirket, teknisyenlerinin de önlemleri geliştirme yollarını aradıklarını bildiriyor.

Stephen Balkam, Facebook'un uyarı mesajını memnunlukla karşıladı.

Facebook danışma kurulunun diğer üyelerinden merkezi Londra'da bulunan Childnet International da uygulamayı olumlu bulduğunu bildirdi.

Yellow Ribbon Program adlı, intiharları önlemeye yönelik bir hayır kuruluşunda çalışan psikologlardan Dr Arthur Cassidy ise önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyerek, aşırı şiddet görüntülerinin doğrudan yasaklanmasını istedi.

 

ETİKETLER

facebookkısıtlamavideoşiddetcharlie hebdosaldırıpolisvurulma anıgörüntüpsikolog

İlgili Haberler

Facebook'tan kaldırılan içerikleri bulan uygulama

Yeni geliştirilen bir uygulama Facebook profilinden kaldırılan içeriklerin görüntülenmesini sağlıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24