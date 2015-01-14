Facebook şiddet içeren videolara kısıtlama mı getiriyor?

Facebook, içeriği rahatsız edici olabilecek video ve fotoğraflara uyarı koymaya başladı.

Uyarıların otomatik olarak gösterilmesini önlediği görüntüler, ancak üzerine tıklanınca izlenebiliyor.

Sosyal medya sitesi, 18 yaşından küçük olduklarını bildiren kullanıcıların şiddet içeren görüntü ve fotoğrafları görmelerini de engelliyor.

Facebook'un güvenlik danışmanlarının baskısı üzerine bu adımları attığı bildiriliyor.

Ancak bir psikolog, önlemlerin hala küçük yaşta ve incinebilecek durumdaki kullanıcıları korumak için yeterli olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Facebook uygulamasından etkilenecek ilk ilk görüntüler arasında, geçen hafta Paris'teki Charlie Hebdo saldırısında polis memuru Ahmed Merabet'in öldürülmesi de yer alıyor.

Cinayet videoları

Facebook son yıllarda kamu yararına olduğuna inandığı şiddet unsuru ve müstehçenlik içeren görüntülere izin verdiği için sık sık eleştirilere hedef oldu.

Facebook'un kılavuz ilkeleri "sadist zevk için veya şiddeti yücelten" içeriğin yasaklanmasını öngörüyor.

Ancak rahatsız edici olma potansiyeline rağmen kafa kesme ve diğer cinayet türlerini gösteren haberlerle belgesel nitelikteki görüntülere izin veriliyor.

13 yaşından itibaren çocuklar da Facebook üyesi olabiliyor. Ancak daha küçük yaştaki bazı çocukların da yaşlarını büyük göstererek üye oldukları belirtiliyor.

Ağustos ayında Suriye'de kafaları kazığa geçirilenlerin görüntülerinin yarattığı tartışma, Facebook'un danışma kurulu üyelerinden Internette Aile Güvenliği Enstitüsü'nün (Family Online Safety Institute) sosyal medya sitesinin uygulamalarını gözden geçirmesini istemesine neden olmuştu.

Enstitü'nün başkanı Stephen Balkam, BBC'ye yaptığı açıklamada rahatsız edici görüntülerin başına uyarı sayfası konulmasını ve 18 yaşından küçüklerin erişimini zorlaştırmak için yaş kısıtlaması getirilmesini istemişti.

Facebook Aralık ayında bu tür önlemler uygulamaya başladığını doğruladı. Uygulama, kullanıcılar tarafından sorumsuz bir şekilde siteye konulduğu bildirilen videolar için geçerli.

Şirket, teknisyenlerinin de önlemleri geliştirme yollarını aradıklarını bildiriyor.

Stephen Balkam, Facebook'un uyarı mesajını memnunlukla karşıladı.

Facebook danışma kurulunun diğer üyelerinden merkezi Londra'da bulunan Childnet International da uygulamayı olumlu bulduğunu bildirdi.

Yellow Ribbon Program adlı, intiharları önlemeye yönelik bir hayır kuruluşunda çalışan psikologlardan Dr Arthur Cassidy ise önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyerek, aşırı şiddet görüntülerinin doğrudan yasaklanmasını istedi.