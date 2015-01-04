Facebook'tan kaldırılan içerikleri bulan uygulama

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Facebook için geliştirilen yeni bir uygulama, profilinizden birçok şeyi kaldırsanız dahi arkadaşınız olmayan kişilerin dahi erişmesine imkan veriyor.

Android uygulama olarak geliştirilen ve Play Store’da ‘Fecoder’ ismiyle yer alan uygulama, Facebook ID’sine girdiğiniz kişinin zaman tünelinde ve fotoğraflar sekmesinde çıkmayan fotoğraflarından bazılarını, kişinin beğendiği fotoğrafları, yorumladığı fotoğrafları, beğendiği ve ziyaret ettiği yerleri çözebiliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen ve telefondan herhangi bir izin istemeyen uygulama, Android 2.3 versiyonu üzerindeki tüm cihazlarda çalışabiliyor. Uygulamanın 3 Ocak itibariyle yayınlanmasının ardından, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in daha önce yayınlanmamış bazı fotoğrafları da internette yer aldı. Fotoğraflarda Zuckerberg’in bir partiye katılımı, arkadaşları ile partide çekilmiş fotoğrafları ve bir düğüne terlikle gittiği fotoğraflar yer alıyor.

Yahoo’yu kızdıracak fotoğraf

Fecoder programının yayınlanmasının ardından internete düşen fotoğrafların birinde, Facebook’un eski yöneticilerinden Kevin Colleran ile Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in kardeşi Randi Zuckerberg’in, Yahoo’nun reklamı olan bir aracın önünde el hareketi yaparken ki pozu görülüyor.