Facebook sanal dolandırıcılıkta dünya birincisi

Check Point Yazılım Teknolojileri firması 2019 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşen sahte e-posta yoluyla şifre çalma veya dolandırma (phishing) vakalarına dair bir rapor yayınladı. Rapora göre, Facebook siber hırsızlar ve dolandırıcılar için açık ara en kârlı marka.

Euronews'in haberine göre, raporda başta kredi kartı ve diğer ödeme türü bilgileri gibi farklı kişisel verileri çalmak için dünya çapında en çok taklit edilen markalar sırasıyla şunlar:

Facebook (%18) Yahoo (%10) Netflix (%5) PayPal (%5) Microsoft (%3) Spotify (%3) Apple (%2) Google (%2) Chase (%2) Ray-Ban (%2)

En fazla dolandırıcılık son çeyrekte

Raporun yılın dördüncü çeyreği üzerinde yoğunlaşmasının nedeni de yıl boyunca en çok sanal alış-verişin bu dönemde yapılıyor olması. Black Friday ve yılbaşı gibi özel günlerin bu döneme denk gelmesi siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor. En çok kullanılan yöntemlerin başında 'indirim' ve 'promosyon' teklifleri geliyor.

Yukarıda belirtilen markaların site tasarımlarını, müşteri ilişkileri e-postalarını ve URL adreslerini taklit eden siber hırsızlar elektronik postanın yanı sıra SMS yöntemini de kullanıyor. Belli programlar aracılığı ile rastgele on binlerce telefona SMS gönderilmesi ve 'Müşteri hizmetleri' adı altında sahte telefon numaralarına veya sitelere yönlendirilme yapılması mümkün.

En çok hangi yöntemler kullanılıyor?

'Şu numaraya SMS atan ilk 100 kişi şu indirimlerden yararlanacak' veya 'Hemen linke tıklayarak formu doldurun, üye olun ve indirim fırsatlarını kaçırmayın' gibi mesajlar ile güvenilir isimler ve logolar kullanılarak her yıl çok sayıda insan mağdur ediliyor.

Raporda 'phishing' (dolandırıcılık) aktivitelerinin 2020'de artarak devam edeceği öngörülüyor.