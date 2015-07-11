Facebook rüzgâr enerjisine geçiyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, internet sayfasında yaptığı basın açıklamasında, yenilenebilir enerji konusunda atılacak adımlara yer verdi. Facebook hesabından açıklama yapan sitenin kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin beşinci veri merkezi olacak Teksas'daki tesisin, enerji ihtiyacını 200 megavatlık rüzgar türbinlerinden karşılayacağını ve ihtiyaç fazlası elektriğin eyaletteki şebekeye aktarılacağını bildirdi

Şirket, ABD'nin Teksas eyaletinde yeni inşa edilecek veri merkezinin tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planladıklarını duyurdu. Yani Facebook, 2018 yılına kadar şirketleri bünyesinde tüketilen enerjinin yüzde 50'sini yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyor.

Facebook hesabından açıklama yapan Mark Zuckerberg, şirketin beşinci veri merkezi olacak Teksas'daki tesisin, enerji ihtiyacını 200 megavatlık rüzgar türbinlerinden karşılayacağını ve ihtiyaç fazlası elektriğin eyaletteki şebekeye aktarılacağını bildirdi. Tesisin inşaatına başlandığını ve 2016 sonunda hizmete gireceğini belirten Zuckerberg, en gelişmiş veri merkezi olmasının yanında enerji verimliliği açısından dünyanın en verimli binası olacağını kaydetti. Zuckerberg, binanın 3 yılda sağlayacağı enerji tasarrufunun 2 milyar dolardan fazla olacağını belirtti.