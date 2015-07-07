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Bilim / Teknoloji

Artık Facebook'ta kimin sizi sildiğini öğrenebileceksiniz

Twitter’da bulunan 'takibi kim bıraktı' tarzı bir uygulama da Facebook'a geldi

07 Temmuz 2015 18:27

1,5 milyarlardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook'ta kullanıcıların en büyük merakı arkadaş listesinden kendisini kimin sildiği öğrenmek olmaktadır.

Artık kullanıcıların merakını bitirecek olan Twitter’da bulunan ‘takibi kim bıraktı’ tarzı bir uygulama Facebook içinde var.

Sizin kimin sildiğini 'Who Deleted Me on Facebook (Facebook'da beni kim sildi?)' ismindeki uygulama sayesinde bulacaksınız.

Android ve İOS sistemlerinden indirebilecek olan bu uygulama sizi arkadaş listesinden kimlerin çıkardığını rapor olarak sizlere sunacak.

Ayrıca uygulamada engellediğiniz ya da yeni eklediğiniz arkadaşlar gibi profilinize özel güncel bilgileri de sunmakta.

Uygulamayı Facebook uygulama olarak sitemine entegre etmek istemişti ancak gizlilik politikasına aykırı olacağı düşünüldüğünden, ayrı bir şekilde kullanıcılarına sundu.

 

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