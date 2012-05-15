Facebook online dosya paylaşım özelliğini duyurdu

Ümit Öncel

Webrazzi/11 Mayıs 2012

Son dönemde online dosya paylaşımı konusunda o kadar çok gelişme oldu ve biz de o bu konuyla ilgili o kadar çok yazı yazdık ki, her seferinde artık bunun son önemli gelişme olduğunu söylüyoruz ama biri mutlaka bizi şaşırmayı başarıyor. En son dün bu konuyla ilgili Samsung’un mSpot satın almasını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise gündemde Facebook’un yeni dosya paylaşım özelliği var.

Aslında Facebook’un 2010 yılında dosya paylaşım servisi drop.io’yu satın almasının ardından sosyal ağ devinin bu konuyla ilgili bir şeyler yapacağı tahmin ediliyordu. Hatta geçtiğimiz ay içerisinde duyurulan ve öğrencilere özel grup yapısı “Groups for Schools”u dosya paylaşım imkanı ile birlikte duyuran Facebook’un bu servisi yaygınlaştıracağı bekleniyordu.

Beklenen oldu ve Facebook gruplar için dosya paylaşım imkanını duyurdu. Üstelik büyük ihtimalle bu sadece bir başlangıç.

Şu an için sadece sınırlı sayıda Facebook grubunda kullanıma açık olan dosya paylaşım özelliği sadece birkaç gün içerisinde Facebook gruplarını kullanan 380 milyon kişiye birden sunulmuş olacak. Yüklenebilecek dosyaların limiti 25 MB ile sınırlı ve müzik dosyaları ile .exe uzantılı dosyalara izin verilmeyecek.