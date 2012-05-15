T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook online dosya paylaşım özelliğini duyurdu

Beklenen oldu ve Facebook gruplar için dosya paylaşım imkanını duyurdu

15 Mayıs 2012 22:40

Ümit Öncel

 
Webrazzi/11 Mayıs 2012 
 
 
Son dönemde online dosya paylaşımı konusunda o kadar çok gelişme oldu ve biz de o bu konuyla ilgili o kadar çok yazı yazdık ki, her seferinde artık bunun son önemli gelişme olduğunu söylüyoruz ama biri mutlaka bizi şaşırmayı başarıyor. En son dün bu konuyla ilgili Samsung’un mSpot satın almasını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise gündemde Facebook’un yeni dosya paylaşım özelliği var.
 
Aslında Facebook’un 2010 yılında dosya paylaşım servisi drop.io’yu satın almasının ardından sosyal ağ devinin bu konuyla ilgili bir şeyler yapacağı tahmin ediliyordu. Hatta geçtiğimiz ay içerisinde duyurulan ve öğrencilere özel grup yapısı “Groups for Schools”u dosya paylaşım imkanı ile birlikte duyuran Facebook’un bu servisi yaygınlaştıracağı bekleniyordu.
 
Beklenen oldu ve Facebook gruplar için dosya paylaşım imkanını duyurdu. Üstelik büyük ihtimalle bu sadece bir başlangıç.
 
Şu an için sadece sınırlı sayıda Facebook grubunda kullanıma açık olan dosya paylaşım özelliği sadece birkaç gün içerisinde Facebook gruplarını kullanan 380 milyon kişiye birden sunulmuş olacak. Yüklenebilecek dosyaların limiti 25 MB ile sınırlı ve müzik dosyaları ile .exe uzantılı dosyalara izin verilmeyecek.

ETİKETLER

facebok dosya paylaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24