Facebook, ofise dönüş tarihini açıkladı

Son dönemlerde adının karıştığı skandallar sonrası ismini Meta olarak değiştiren Facebook, ofislere dönüş tarihini Ocak ayı olarak açıkladı.

Geçen aylarda çok ciddi ifşa krizleriyle boğuşan ve hem insan hakları örgütleri hem de sivil toplum kuruluşları tarafından topa tutulan Facebook, geçen aylarda şirket yapısını değiştirerek Meta adını almıştı.

Şirket, aşılı olan çalışanları için Ocak ayında ofislerin kapılarını açma kararı aldığını duyurdu. Fakat yapılan açıklamada çalışanların Haziran ayına kadar ofislere dönme zorunluluğu olmadığı da belirtildi.

Evden çalışmak isteyenlerin resmi başvuru yapması gerektiğini daha önce duyuran şirket, ofise dönmek isteyenler için ise kapıların açık olduğunu duyurmuştu.

Son dönemde Omicron varyantıyla endişe yaran Koronavirüs salgınına karşı başta Ford ve Google olmak üzere birçok şirket ofislere dönüş tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Meta’nın California’daki merkezinde bazı çalışanların ofise gittiği de belirtildi.