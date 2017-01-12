Facebook, Neptün heykelini müstehcen buldu

İtalya’nın Bologna şehrinde yer alan 16 yüzyıldan kalma Neptün heykeli Facebook’un gazabına uğradı. Facebook yönetimi Piazza del Nettuna’da yer alan heykelin yukarıdaki fotoğrafını “çıplak” ve “müstehcen” olduğu gerekçesiyle sansürledi.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, her şey yerel yazar Elisa Barbari’nin Neptün’ün yer aldığı fotoğrafı Bologna’yı anlattığı yazısının Facebook reklamı için kullanmak istemesiyle başladı. Verdiği reklam Facebook kurallarına uymadığı, eğitim ya da sanatsal amaçlar için dahi olsa bu tarz görüntülerin kullanılamayacağı uyarısıyla engellendi. Yazarsa Telegraph’a verdiği röportajda “Şehri temsil eden bir heykel sadece çıplak olduğu için nasıl engellenebilir ki?” diye sordu.

Flemenk heykeltıraş Jean de Boulogne (İtalyanların ona verdiği adla Giambologna) tarafından 1560’ta yapılan Neptün neredeyse 500 yıldır Bologna’nın merkezindeki Piazza del Nettuna’da duruyor.