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Bilim / Teknoloji

Facebook Messenger'da gizli basketbol oyunu

Oyun, uygulamada bir arkadaşınıza basketbol topu emojisini göndermenizle başlıyor

20 Mart 2016 00:39

Facebook'un sohbet uygulaması Messenger'da gizli bir mini basketbol oyunu ortaya çıktı.

ABD'de kolej basketbolunun Mart ayındaki turnuvası dolayısıyla eklenen oyun, uygulamada bir arkadaşınıza basketbol topu emojisini göndermenizle başlıyor.

Ardından ekrandaki basketbol topuna dokunarak mini oyunu başlatıyorsunuz. Oyun, başarılı atışlarınıza gülen yüz ve benzeri emojilerle tepki veriyor. Başarısız atışlarda ise üzgün yüz çıkıyor. 10 sayıdan sonra pota hareket etmeye başlıyor.

Facebook Messenger daha önce de arkadaşlarınıza oynayabileceğiniz satranç oyunu gizlemişti.

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