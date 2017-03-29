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Bilim / Teknoloji

Facebook Messenger, bazı telefonlarda çalışmayacak

"Uygulamalarımızın eski versiyonlarını kullanmak bazı yeniliklerden faydalanamayacağınız anlamına geliyor"

29 Mart 2017 18:07

Nisan ayıyla birlikte Windows Phone 8.1 ve öncesine ait işletim sistemlerini kullanan telefonlarda Facebook Messenger uygulamasının çalışmayacağı açıklandı. 

Facebook tarafından yapılan açıklamada Windows Phone dışında iOS ve Android işletim sisteminde eski tarihli bazı Facebook ve Messenger uygulamalarının da desteklenmeyeceği duyuruldu.

“Uygulamalarımızın eski versiyonlarını kullanmak bazı yeniliklerden faydalanamayacağınız anlamına geliyor. Bu deneyimleri yaşayabilmeniz için insanlardan yeni versiyonları telefonlarına indirmelerini istiyoruz” denen açıklamada, kullanıcıların e-posta aracılığıyla bilgilendirilmeye başlandığı ifade edildi.

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