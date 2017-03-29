Facebook Messenger, bazı telefonlarda çalışmayacak

Nisan ayıyla birlikte Windows Phone 8.1 ve öncesine ait işletim sistemlerini kullanan telefonlarda Facebook Messenger uygulamasının çalışmayacağı açıklandı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada Windows Phone dışında iOS ve Android işletim sisteminde eski tarihli bazı Facebook ve Messenger uygulamalarının da desteklenmeyeceği duyuruldu.

“Uygulamalarımızın eski versiyonlarını kullanmak bazı yeniliklerden faydalanamayacağınız anlamına geliyor. Bu deneyimleri yaşayabilmeniz için insanlardan yeni versiyonları telefonlarına indirmelerini istiyoruz” denen açıklamada, kullanıcıların e-posta aracılığıyla bilgilendirilmeye başlandığı ifade edildi.