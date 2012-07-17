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Yaşam

Facebook mesajı bir ailenin yok olmasına sebep oldu

Eşinin Facebook'daki mesajına kızdı, üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

17 Temmuz 2012 16:22

İngiltere’de Galler sınırına yakın Gloucestershire kentinde yaşayan Ceri Fuller eşi Ruth’un Facebook’ta yazdığı orta yaş kriziyle ilgili mesaja kızınca ailesini katletti.  

35 yaşındaki Fuller eşinin “Orta yaş krizinde çeşitli çılgınlıklar yapıldı. Yeni insanlarla tanışmak zevkli” şeklindeki iletisini okuduktan sonra öfkendi. 

12 yaşındaki oğlu Sam, sekiz yaşındaki kızı Becka ve 7 yaşındaki kızı Charlotte’u alarak ormanlık bir alana giden Fuller burada çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. 

Fuller ormanlık arazide kendisini uçurumdan aşağıya bırakarak intihar etti. 

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz polisi olayla bağlantılı olarak kimsenin aranmadığını, bunun trajik sonla biten bir aile meselesi olduğunu bildirdi.

 

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Ceri FullerRuthailefacebookİngiltereGloucestershire

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