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Yaşam

Facebook medya uygulamalarını arttıracak ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 17:49

-Facebook medya uygulamalarını arttıracak ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı facebook, daha fazla ve daha kolay müzik dinlemeye veya video izlemeye olanak sağlayacak medya uygulamaları yeniliğini kullanıcılara sunacak. Facebook'un eş kurucusu Mark Zuckerberg, San Francisco'da yazılımcılar için her yıl düzenledikleri konferansta yaptığı açıklamada, sosyal internetin olanaklarına müzik şirketlerini ve diğerlerini de katmaktan coşku duyduğunu belirterek, facebook kullanıcılarının böylece bir tıkla aralarında müzik için Spotify, video için Netflix ve haber için Yahoo! gibi çok sayıda partner şirketin medyalarına ulaşabileceklerini kaydetti. Bir internet kullanıcısının arkadaşlarından birisinin Spotify üzerinden şarkı dinlediğinde onun da doğrudan bu linke bağlanabileceğini belirten Zuckerberg, bu uygulamaların kullanıcıların arkadaşları sayesinde yeni filmler, kitaplar veya müzikler keşfetmelerine bağlı şekilde değişeceğini de sözlerine ekledi.  Zuckerberg, kullanıcılarına beğendikleri, istedikleri herşeye bağlanabileceklerini söyledi.

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