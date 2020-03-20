Facebook, masa üstü sürümü için karanlık modu yayınladı

Facebook, geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni masaüstü sürümü arayüzü için karanlık mod özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Yapılan açıklamalarda pek çok Facebook kullanıcısının hem yeni Facebook arayüzünü hem de bu arayüzdeki karanlık modu kullanabilecekleri ifade edildi.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, geçtiğimiz yıl düzenlediği "F8 Geliştiriciler Konferansı" kapsamında tüketicilere önemli bir söz vermişti. Şirket, verdiği bu söz kapsamında platformun masaüstü versiyonuna karanlık modun geleceğini söylemişti. Facebook şimdi verdiği söz tuttu ve Facebook'un masaüstü versiyonuna karanlık mod yayınladı.
Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda bugün itibarıyla pek çok Facebook kullanıcısının bilgisayarları üzerinden karanlık modu deneyimleyebilecekleri açıklandı. Facebook'un karanlık modunu kullanmak isteyen kullanıcılar, Facebook'un yeni tasarımına geçiş yaptıktan sonra ekranın hemen sağ tarafında bulunan "Menü" butonuna tıklayacaklar ve burada yer alan karanlık mod seçeneğini aktif hale getirecekler.
Webtekno'nun haberine göre Facebook, yine geçtiğimiz yıl düzenlediği F8 Geliştiriciler Konferansı'nda Facebook arayüzünün artık daha sade ve kullanışlı bir yapısının olacağını açıklamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, ocak ayından beri de yeni bir Facebook arayüzünü test ediyorlar. Kullanıcılar ise diledikleri takdirde bu yeni arayüzü deneyimleme imkanı buluyorlardı. Bu yeni arayüzdeki son gelişme ise karanlık modun gelmesi oldu.