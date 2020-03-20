Facebook, masa üstü sürümü için karanlık modu yayınladı

Facebook, geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni masaüstü sürümü arayüzü için karanlık mod özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Yapılan açıklamalarda pek çok Facebook kullanıcısının hem yeni Facebook arayüzünü hem de bu arayüzdeki karanlık modu kullanabilecekleri ifade edildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, geçtiğimiz yıl düzenlediği "F8 Geliştiriciler Konferansı" kapsamında tüketicilere önemli bir söz vermişti. Şirket, verdiği bu söz kapsamında platformun masaüstü versiyonuna karanlık modun geleceğini söylemişti. Facebook şimdi verdiği söz tuttu ve Facebook'un masaüstü versiyonuna karanlık mod yayınladı.