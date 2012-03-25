Facebook kullanıcıların ilişki durumunu istatistiki verilere döktü

Facebook analistleri kullanıcıların ilişki durumlarını iki yıl boyunca inceledi. Çalışma sonucunda üyelerin aşk hayatlarıyla ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Facebook analistleri iki yıl boyunca kullanıcıların ilişki durumlarını inceledi. “İlişkisi var”, “Boşanmış” ve “Kız arkadaşı var” gibi durumların yıl içindeki değişikliklerini ay bazında inceleyen araştırmacılar ilginç sonuçlara vardı.

Araştırma Facebook üyelerinin aşk hayatlarının en kötü gittiği ayın Haziran olduğunu ortaya çıkardı.”Sevgililer Günü” ve “Yılbaşı” gibi özel günlerde ise ilişki durumu “Bekar”dan “İlişkisi var”a dönüşen kişi sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi.

ABD’deki Facebook kullanıcılarının 2010-2011 döneminde gönderdikleri iletilerin incelenmesiyle ortaya çıkan tabloya göre 14 Şubat günü “Sevgilim var” durumuna geçenlerin sayısı “İlişkim Yok” iletisini yayınlayanlardan %49 oranında daha fazla.