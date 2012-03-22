İş görüşmesinde Facebook şifresini istiyorlar

T24 - Çalışanların özel hayatına dair bilgi edinmek isteyen işverenler, Facebook ve Twitter'daki aramalarda profili çıkmayan çalışanların şifrelerini isteyerek zorla onların bilgilerine erişmek istiyor.

New York şehrinde yaşayan istatistikçi Justin Bassett iş görüşmesine giderken kendisine işle ilgili tecrübelerinin ve referanslarının sorulacağını düşünürken tamamen yanılıyordu. Çünkü mülakatı yapan kişinin ondan istediği Facebook'taki kullanıcı adı ve şifresiydi.

Mülakatı yapın insan kaynakları görevllisi kadın Bassett'e önce karakteriyle ilgili birkaç soru sorduktan sonra bilgisayarını çalışan adayına çevirdi ve 'özel' olarak kaydedildiği için arama sonuçlarında çıkmayan Facebook profiline girmesini istedi. Bassett bu isteği reddetti ve çalışanın özel bilgilerini soruşturan bir şirkette çalışmak istemediğini söyleyerek iş başvurusunu geri çekti.

Şifresini vermek zorunda olanlar var

Ne yazık ki iş arayan herkes Bassett gibi görüşmeye gittiği bir işi reddedecek lükse sahip değil. Aynı istekle karşılaşan birçok aday olası patronlarına hayır diyemediği için şifresini vermek zorunda kalıyor.

Özel sektör gibi birçok devlet kuruluşu da artık sosyal medya aramalarıyla yetinmiyor ve kişilerin hesaplarına girmelerini istedikten sonra o hesaplara göz atmak istiyor.

'Korkunç bir mahkeme ihlali'

George Washington University hukuk profesörü ve eski savcı Orin Kerr bu talebin bir insanın ev anahtarlarını istemeye eşdeğer olduğunu ve korkunç bir mahremiyet ihlali yapıldığını söylüyor.

İhlallerle ilgili doğan rahatsızlık yasaları da değiştirecek gibi gözüküyor. Illinois ve Maryland'de kamu kurumlarının kişilerin sosyal ağlara dair bilgilerini istemesinin yasaklanmasını sağlayacak bir kanun çıkarılmasına hazırlanılıyor.

Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte yöneticilerin iş başvurusu yapanların Facebook ve Twitter hesaplarını incelemesi olağan bir hal almıştı ancak adaylar özel bilgilerini 'özel profil' seçeneğiyle sadece seçtiği kişilere açarak bilgilerini koruyabiliyordu.