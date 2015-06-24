Facebook, kullanıcıları görmeden tanıyacak!

Yeni Facebook yapay zekâ algoritmasına sahip yazılımı, insanları yüzünü görmeden tanıyabilir hale geldi! Böylelikle Facebook, sadece fiziki yapıya dayanarak tanıma yapabiliyor.

Sosyal medya, günümüzde birçok kişi için internet kullanma sebebi haline dahi gelmiş durumda. Hiç şüphesiz bu sosyal medya servislerinden en çok kullanıcıya sahip olanı da Facebook oluyor.

Facebook, bir sosyal medya aracı olarak kalmaktan ziyade, uzaydan yapay zekâ teknolojisi gelişimine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bu alanlarda elde ettiği son başarı ise yeni algoritmasını taşıyan yazılımı oldu.

Söz konusu yazılımla desteklenen Facebook yapay zekâsı, insanların yüzünü görmese dahi kim olduklarını belirleyebilecek yeteneğe sahip durumda. Örneğin sizin yüzünüz görünmese de vücut ölçülerinizden giyim tarzınıza, hatta duruş şeklinize dayanarak sizin kim olduğunuzu büyük doğruluk oranıyla belirleyebiliyor.

İstatistikler dikkat çekiyor!

Facebook yapay zekâ departmanı yöneticisi Yann LeCun, konu le ilgili yaptığı açıklamalara çarpıcı istatistiklerde ekledi.

Bir süredir çalışmaları süren yapay zekâ testleri boyunca Flickr üzerinde yer alan 40,000 den fazla fotoğraf işlenmiş. Bu fotoğraflardan yüzü görünmeyen kimselerin ise bir süre sonra yapay zekâ tarafından yüzde 83’ lük bir başarı ile kim olduğu tahmin edilebilmiş.

Görülebileceği üzere elde edilen başarı, hiçte yabana atılabilecek cinsten değil. Zira artık sosyal medya “bankasında” yer alan görseller, güvenlik konu olduğunda da büyük önem taşıyacak.

Konu ile ilgili daha anlaşılır olması açısından LeCun sözlerine “Mesela siz her gün Mark Zuckerberg’ i gördüğünüzden, artık yüzünü görmeden tanır hale geldiniz. Çünkü Mark hep gri tişört giyer.” Benzetmesini de ekledi.