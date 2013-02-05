'Kıvanç Tatlıtuğ'a dikkat!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ‘un ismiyle yayılmaya başlayan Facebook virüsü kişisel bilgileri ele geçirerek hesabın kapatılmasına neden oluyor.

Virüs Facebook’ta “Kıvanç Tatlıtuğ Öldü” başlıklı bir haber şeklinde dolaşıyor. Haber tıklandığında yetki izni isteyen zararlı bir uygulamaya yönlendiriyor, kişisel bilgilerinizin yanı sıra şifrenizi de ele geçirerek profilinizin servis dışı kalmasına sebep oluyor.

log.com'da yayınlanan habere göre, zaman tünelinizi ziyaret eden arkadaşlarınız ise pornografik bir siteyi beğendiğinizi söyleyen bildiri ile karşılaşıyorlar. Bilgisayarlara da sıçrayabilen bu virüsten etkilenenlerin derhal şifrelerini değiştirerek uygulamayı kaldırmalarını ve güvenilmeyen adreslerden gelen bağlantıları kabul etmemelerini öneriliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ise bu habere twitterından 'yine öldürmüşler beni' diyerek tepki gösterdi. Tatlıtuğ 'Yine öldürmüşler beni. Eş dost arıyor iyi misin diye. Birkaç şerefsiz, soysuz insanın şaka yapası gelmiş. Sosyal medyanın düştüğü hale bakın' dedi.



