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Yaşam

Facebook kıskançlığa yol açıyor

Yapılan bir araştırma Facebook kullanıcılarının üçte birinin Facebook'ta geçirdikleri süre boyunca ve sonrasında kendilerini yalnız, yorgun, üzgün ya da memnuniyetsiz hissettiklerini ortaya koydu

23 Ocak 2013 10:03

Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Berlin Humbold Üniversitesi uzmanlarının ortaklaşa yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; Facebook hayal kırıklığı, hoşnutsuzluk ve kıskançlık duygularına neden oluyor.

Araştırmaya yaklaşık 600 Facebook kullanıcı katılırken bu kullanıcıların üçte biri Facebook'ta geçirdikleri süre boyunca ve sonrasında kendilerini yalnız, yorgun, üzgün ya da memnuniyetsiz hissettiklerini ifade etti.

Uzmanlar yaşanan bu durumda en önemli etkenin kullanıcıların arkadaşlarının sayfalarında gördükleri olumlu haberler olduğu değerlendirmesini yapıyor. Normalde insanların kendilerine benzeyen kişileri kıskandığını ifade eden proje yöneticisi Hanna Krasnova, kullanıcıların Facebook üzerinden diğerleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve kendilerine benzeyen insanlarla kendilerini kıyasladığını kaydediyor.

Darmstadt Teknik Üniversitesi'nden Thomas Widjaja ise kullanıcıların Facebook'ta sürekli arkadaşlarının olumlu iletilerini gördükçe kendilerini değersiz hissettiklerini belirtiyor. En çok kıskançlık yaratansa tatil fotoğrafları.

Kıskançlık duyan bazı kullanıcıların kendileriyle ilgili olumlu haberler yazma eğilimine girdiğine dikkat çeken Widjaja, bu mesajların da genelde abartılı ya da olumsuz ayrıntıları içermediğini belirtiyor.

Örneğin sınavdan yüksek not almak Facebook üzerinden herkese duyurulurken, düşük not alındığında ise bunun bahsi bile edilmiyor. Sanal toz pempe hayatlar yaratan bu durum da diğer kullanıcıların kıskançlık duygularını depreştiriyor. Uzmanlar bunu bir "kıskançlık döngüsü" olarak değerlendiriyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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