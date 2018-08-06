Facebook, iTunes ve Spotify'dan 'nefret söylemi'ne karşı ortak tavır

Facebook, iTunes ve Spotify, sağcı komplo teorisyeni Alex Jones'un ve Jones'un markası InfoWars'un yüzlerce yayınını platformlarından kaldırdı.

Apple'dan yapılan açıklamada, Alex Jones'un ve InfoWars'un yayınlarının tamamına yakınının iTunes'dan ve yayın akışı uygulamalarından kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada 'nefret söylemine hoşgörü gösterilmediği' ifadesini kullanıldı.

Facebook da Alex Jones'a ait olan 4 sayfayı sitenin 'nefret söylemi' ve 'zorbalıkla' ilgili politikalarını ihlal etmesi nedeniyle platformundan kaldırdığını duyurdu. Bu sayfalarda Müslümanlar, göçmenler ve trans bireyler için alçaltıcı ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Facebook ayrıca Alex Jones'un kişisel porfilini de 1 aylığına dondurdu. Müzik veri ve akış servisi Spotify da 'The Alex Jones Show'u nefret söylemiyle ilgili politikalarının ihlal edilmesi nedeniyle yayın akışı listelerinden çıkardığını açıkladı.