Facebook, işyerlerine özel iletişim ağı Workplace'i dünya genelinde duyurdu

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, şirket çalışanlarının daha hızlı iletişim ve grup çalışmalarının daha kolay takibini yapabilecekleri sistem Workplace'i dünyaya duyurdu.

İlk kez iki yıl önce 'Facebook at Work' ismiyle dünyanın duyduğu proje, milyonlarca kullanıcısı olan Facebook'u iş dünyasına dahil etmeyi hedefliyor. 2014 yılından beri bine yakın uluslararası şirketin denediği Workplace, çalışanların eşzamanlı olarak projelere katkı sağlayıp e-posta benzeri sistemlerin yavaşlığını aşmayı hedefliyor.

Aljazeera'nin haberine göre, pek çok şirketi yıllardır kullandığı e-posta sisteminden vazgeçirme fikri bir yana, Workplace'in hâlihazırda köklü rakipleri var. Microsoft'un Yammer servisi ile Salesforce'un Chatter ve Slack ağları en yaygın isimler. Asana gibi alternatif ürünler de akla geliyor.

Kişisel hesabınız güvende

Workplace her ne kadar şahsi Facebook hesabınıza benzer bir sistem kullansa da şirket hesabınız ile şahsi hesabınız birbirinden tamamen ayrı, iki farklı site olacak. Bu hesabın tüm mülkiyet hakları ve kontrolü işverende olacak.

Proje sorumlusu Julien Codorniou, "Çalışanların şahsi Facebook hesaplarından tanıdık oldukları tasarımları ve iletişim yöntemlerini iş hayatına entegre edip, akışlarına gereken bilgileri aktarmayı hedefledik" diyor.

Nasıl çalışıyor?

Facebook'takine benzer gruplar ve sohbet sisteminin yanı sıra, çalışanlar arasında sınırsız medya ve fotoğraf paylaşımı yapmak ve görüntülü ya da sesli sohbet etmek mümkün olacak.

Akıllı telefon uygulaması veya internet sitesi üzerinden erişilebilen platforma, kullanıcılar sadece şirket e-postaları ile giriş yapabiliyor, sadece kendi şirketlerinin grup ve projelerine erişebiliyor.

Ücretli mi?

Evet, Facebook'un bu yeni hizmeti reklam göstermeyecek fakat ücretli olacak. Ücreti çalışan değil şirketler ödeyecek. Şirketler kendilerine uygun paketlerden birini seçecek, çalışan başına 1 - 3 $ ödeyecek. Dernekler veya eğitim kurumları ise hizmetten ücretsiz faydalanacak.

Şirketiniz için 3 aylık deneme sürümünü başlatmak veya şirketinizin mevcut ağına dahil olmak içinburayı tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz.

Şimdiye kadarki verilere göre Workplace'i en çok kullanan 5 ülke İngiltere, Fransa, Hindistan, Norveç ve ABD.

Proje sorumlusu Codorniou'nun hedefinde ise dünyadaki 2,5 milyar şirket çalışanı var.