Facebook: İstenmeyen fotoğrafları silemiyoruz

Facebook, geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığı açıklamada, veri kullanım politikasında şeffaflığı artırmaya” yönelik değişikliklere gideceğini açıkladı. Yapılacak güncellemeler arasında, daha detaylı açıklamalar, örnekler, metinlerin içinde ampulle belirecek olan ipuçları ve üçüncü partilerin, kullanıcıların verilerini nasıl değerlendirdiğine dair bazı bilgiler olacak. Güncellemede en ilgi çeken kısmı da, üçüncü partiler hakkındaki bilgiler oluşturuyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, yeni veri kullanım politikası, Facebook’ta bir uygulama, oyun veya sayfadaki uygulamalara girebildiğiniz ortak bir siteyi kullandığınız zaman, kullandığınız himetin size ait olan ve kamuya açık tüm bilgileri üçüncü partilere ilettiğini açıkça belirtiyor. Kamuya açık temel bilgiler, genelde isminiz ve profil resminizi içeriyor. Ancak, Facebook’taki tüm bilgilerinizin kamuya açık olduğunu varsayılırsa, tüm bu bilgiler üçüncü partilerin eline geçiyor.

Bilgileri sildirme başvurusu

Facebook, “eğer bir uygulamayı silmek istiyor ve silinmesiyle beraber bu uygulamayla paylaştığınız bilgilerin de kaldırılmasını istiyorsanız, uygulamanın üreticileriyle temasa geçip bunu talep etmelisiniz” uyarısını yapıyor. Bu açıklama şunu ima ediyor: Eğer üçüncü parti bir uygulama kullanmaya başladığınızdan bu yana gizlilik kurallarını değiştirmiş olsanız bile, söz konusu uygulamayı silseniz bile bilgileriniz siz silinmesini talep etmediğiniz sürece üçüncü partilerin elinde olacak. Facebook, silinme sürecinde aracı olmadığını ve yapılan sözleşme gereği, bilgilerin talep edilmesi şartıyla silindiğini belirtiyor.

Facebook, geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığı açıklamada, veri kullanım politikasında şeffaflığı artırmaya” yönelik değişikliklere gideceğini açıkladı. Yapılacak güncellemeler arasında, daha detaylı açıklamalar, örnekler, metinlerin içinde ampulle belirecek olan ipuçları ve üçüncü partilerin, kullanıcıların verilerini nasıl değerlendirdiğine dair bazı bilgiler olacak. Güncellemede en ilgi çeken kısmı da, üçüncü partiler hakkındaki bilgiler oluşturuyor.

Yeni veri kullanım politikası, Facebook’ta bir uygulama, oyun veya sayfadaki uygulamalara girebildiğiniz ortak bir siteyi kullandığınız zaman, kullandığınız himetin size ait olan ve kamuya açık tüm bilgileri üçüncü partilere ilettiğini açıkça belirtiyor. Kamuya açık temel bilgiler, genelde isminiz ve profil resminizi içeriyor. Ancak, Facebook’taki tüm bilgilerinizin kamuya açık olduğunu varsayılırsa, tüm bu bilgiler üçüncü partilerin eline geçiyor.

Bilgileri sildirme başvurusu

Facebook, “eğer bir uygulamayı silmek istiyor ve silinmesiyle beraber bu uygulamayla paylaştığınız bilgilerin de kaldırılmasını istiyorsanız, uygulamanın üreticileriyle temasa geçip bunu talep etmelisiniz” uyarısını yapıyor. Bu açıklama şunu ima ediyor: Eğer üçüncü parti bir uygulama kullanmaya başladığınızdan bu yana gizlilik kurallarını değiştirmiş olsanız bile, söz konusu uygulamayı silseniz bile bilgileriniz siz silinmesini talep etmediğiniz sürece üçüncü partilerin elinde olacak. Facebook, silinme sürecinde aracı olmadığını ve yapılan sözleşme gereği, bilgilerin talep edilmesi şartıyla silindiğini belirtiyor.

Bilgilerin üçüncü partilerle paylaşılması ve silinme prosedürü, sadece kullanıcının değil, arkadaş listesindeki kişilerin bilgilerini de ilgilendiriyor. Uygulamalar, kullanıcının yanı sıra, kullanıcının arkadaşlarına ait bilgilere de erişim sağlayabiliyor. Ayrıca, kullanıcıdan, arkadaşlarının kamuya açık olmayan bilgilerini kendisiyle paylaşmasını isteyebiliyor. Facebook, şu örneği veriyor:

Arkadaşlarınız, “beğendiğiniz (like ettiğiniz)” bir parçayı duvarlarında paylaşmak isteyebilir. Eğer bu bilgiyi kamuya sunduysanız, uygulama herkes gibi paylaştığınız bilgiye erişebilir. Eğe beğenilerinizi sadece arkadaşlarınızla paylaşırsanız, uygulama bilgiye erişmek için arkadaşlarınıza başvuracaktır.

Tek çare doğrudan talep etmek

Ars Technica analisti Casey Johnston’ın incelemesine göre, verilerin depolanmasını veya onları ayrı kılacak belli şartlar mevcut değil. Bu da, kullanıcının bilgisinin silinmesi için uygulama üreticisiyle doğrudan temasa geçmesini, aksi takdirde bilgilerinin süresiz olarak üçüncü partilerin elinde kalabileceğini gösteriyor.

Facebook, kullanıcılara tüm üçüncü parti uygulamaları kapatarak kendilerine ve arkadaşlarına ait bilgileri paylaşmaktan uzak kalabileceklerini de belirtiyor. Ancak bu sefer, kullanmak isteyeceğiniz uygulamalardan da mahrum kalacaksanız.

Bilgilerim paylaşılmasına onay veriyoum!

Facebook, kullanıcıların mahremiyeti konusunda büyük eleştirilere maruz kaldığı 2009 ve 2010 yıllarında, ABD Federal Ticaret Komisyonu başta olmak üzere birçok denetleme kurumu ve örgütün incelemesine tabi tutulmuştu.

Facebook, yapılan denetlemelerin ardından, gizlilik kurallarında değişiklik yapacağını ve üçüncü partilerle bilgi paylaşımının “onay verilmesi” halinde yapılacağını belirtmişti. Yine de, kullanıcılar bilgilerinin paylaşılması konusunda “onay vermekten” çok, bilgilerinin kullanıldıklarını “onaylayan” bir duruma düştüler.

Kısaca, “FarmVille oynamak istiyorum, bu uygulama bilgilerime erişebilir” veya, “FarmVille oynamak istiyorum, arkadaşlarımın kullandığı üçüncü parti uygulamalar, ben silinmesini talep etmediğim sürece kamuya açık bilgilerime sahip olabilir ve bu bilgileri saklayabilirler” diyorsunuz.

Uygulamaların Facebook üzerine yaptığı bu kurnazlıkla elde ettiği bilgiler, talep edildiği takdirde bile hemen silinmeyebilir. Ars Technica, Şubat 2012’de yaptığı araştırmada, Facebook hesabınızdan sildiğiniz fotoğrafların, şirketin sunucularında en az üç yıl kaldığını ve internet üzerinde erişim sağlabildiğini ortaya çıkarmıştı. Facebook, bu sorunun birkaç ay içinde giderileceğini belirtmişti ama sorunun çözülüp çözülmediği bilinmiyor.

Facebook’un bile mahremiyet konusunda güven eksikliği yarattığı bir ortamda, üçüncü partiler için kesin bir şey söyleyebilmek zor.