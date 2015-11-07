Facebook, 'ışınlama cihazı' geliştirecek

Facebook, 10 yıl içerisinde ışınlanma cihazı geliştirmeyi planladıklarını açıkladı. Planın gerçekleşmesi dahilinde herkes istediği an istediği yerde olabilecek. Facebook’un teknolojiden sorumlu yöneticisi Mike Scroepfer, “Facebook, coğrafi sınır olmaksızın herkesin istediği an istediği yerde olmasını sağlayabilecek bir cihaz geliştirmek istiyor” dedi.

Business Insider’ın haberine göre Schroepfer, Facebook'un 'bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir girişime' imza atmak istediğini açıkladı. İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleşen bir internet zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Schroepfer, “Facebook, coğrafi sınır olmaksızın herkesin istediği an istediği yerde olmasını sağlayabilecek bir cihaz geliştirmek istiyor” dedi.

"İnsanlara istediği yerde olduğu hissini verecek" Bu arada 10 yıl içinde üretilmesi planlanan cihazın fiziksel anlamda bir ışınlanma yapmayacağı belirtildi. Açıklamalara göre sosyal medya devinin geliştireceği cihaz, simülasyon yoluyla algılarda oynama yaparak, sanal ortamda insanlara istediği yerde olduğu hissini verecek.

Öte yandan bu proje Facebook için bir ilk değil. Facebook’un liderlik ettiği bir proje kapsamında 'Oculus Rift' adı verilen gözlükler önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Bu gözlükler, sanal dünyanın gerçeklik duygusu vermesini sağlıyor.