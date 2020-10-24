Facebook, İngilizce veri seti olmadan 100 dil arasında çeviri yapabilen modelini tanıttı

Facebook, İngilizce veri setine ihtiyaç duymadan 100 dilde çeviri yapabilen modeli tanıttı.

M2M-100 olarak adlandırılan çeviri modeli, Facebook AI'ın yapay zekâsının yıllar boyunca süren çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ekip, var olan dil bariyerini kırmak için bu açık kaynaklı yazılımı oluşturduklarını da dile getirdi.

Webtekno'da yer alan habere göre şirket tarafından yapılan açıklamada "Tipik Makine Çevirisi sistemleri, her bir dil ve her bir görev için ayrı bir yapay zekâ modeli geliştirilmesini gerektiriyor" dedi. Şirket, diğer çok dilli sistemlerin de tek seferde sonuç verdiğini ancak onlarda kaynak dil ile hedef dili bağlamak için İngilizce veri setine duyulan bağlılığın hatalı sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Facebook'un M2M-100 modeli direkt olarak 100 dil arasında ve herhangi bir yönde çeviri yapabilen ilk çok dilli makine çevirisi modeli.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ekip, M2M-100'ü toplamda 2200 dil yönünde eğitti. Şirket, bu sayede kullanıcılarına sunduğu çeviri servisini geliştireceğine inanıyor. Ayrıca çeviri modelinin İngilizce verilerine dayanmıyor oluşu, hakkında az kaynak bulunan dilleri konuşanlar için de oldukça yararlı olacak.

Şirket, şu an kullandığı çeviri modelinin günde 20 milyar çeviri üstünde çalıştığını belirttiç