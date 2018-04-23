T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'Facebook ile oturum aç' özelliğinde güvenlik açığı

Facebook'la ilgili bir rapor, yeni bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı

23 Nisan 2018 20:14

İnternet sitelerinde yer alan "Facebook ile oturum aç" özelliğinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Bu özelliği kullanan Facebook kullanıcılarının verilerinin "hortumlanabildiğini" belirtildi.

CHIP Online’ın haberine göre, yeni bir rapor, Facebook kullanıcı verilerinin, reklamcıların üçüncü parti JavaScript kitaplıkları yoluyla “hortumlanabildiğini” ortaya çıkardı. Bunun için sitenin “Facebook ile oturum aç” işlevini kullanması gerekiyor.

Facebook’tan yapılan açıklamada, sorunla ilgili raporların incelendiği, Facebook verilerini bu şekilde almanın kullanım şartlarını direkt olarak çiğnemek anlamına geldiğini ve harekete geçtiklerini belirtti.

Çalınabilen veriler arasında Facebook kullanıcılarının adı, cinsiyeti, yaşı, e-posta adresi, konumu ve bazen profil fotoğrafı bulunabiliyor. Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu sorundan etkilenen en az 434 web sitesi bulunuyor.

 

ETİKETLER

facebookverifacebook ile oturum açveri hırsızlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24