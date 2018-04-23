İnternet sitelerinde yer alan "Facebook ile oturum aç" özelliğinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Bu özelliği kullanan Facebook kullanıcılarının verilerinin "hortumlanabildiğini" belirtildi.

CHIP Online’ın haberine göre, yeni bir rapor, Facebook kullanıcı verilerinin, reklamcıların üçüncü parti JavaScript kitaplıkları yoluyla “hortumlanabildiğini” ortaya çıkardı. Bunun için sitenin “Facebook ile oturum aç” işlevini kullanması gerekiyor.

Facebook’tan yapılan açıklamada, sorunla ilgili raporların incelendiği, Facebook verilerini bu şekilde almanın kullanım şartlarını direkt olarak çiğnemek anlamına geldiğini ve harekete geçtiklerini belirtti.

Çalınabilen veriler arasında Facebook kullanıcılarının adı, cinsiyeti, yaşı, e-posta adresi, konumu ve bazen profil fotoğrafı bulunabiliyor. Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu sorundan etkilenen en az 434 web sitesi bulunuyor.