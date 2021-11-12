Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı

Facebook, gelecekteki 'metaverse' işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak 'Workplace' aracını 'Teams' ile entegre etmek üzere kurumsal rakibi Microsoft ile ortaklığa gidiyor.

Yakın bir zamanda adını 'Meta' olarak değiştirme kararı alan Facebook, 'Workplace' aracını Teams ile entegre etmek üzerre rakibi Microsoft ile anlaştı. Yapılan işbirliği sonucunda, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları uygulama içi gruplarda Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek ve Teams kullanıcıları, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.

Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.