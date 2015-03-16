Facebook içerik kaldırma kurallarını yeniledi

Sosyal medya devi Facebook içerik kaldırma kurallarını yeniden elden geçirdi. Özellikle çıplaklık ve şiddet içeren paylaşımların kaderini belirleyecek olan yeni kurallar nasıl işleyecek?

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçen ay itibariyle 1.4 milyar kullanıcıya ulaşan sosyal medya devi Facebook, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı içerik kaldırma kurallarıyla ilgili önemli detayları kamuoyuyla paylaştı.

Facebook'un içerik sisteminden sorumlu ismi Monika Bicket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Örneğin kullanıcı bir içeriğin kaldırılmasını şikayet ettiğinde o içeriğin kurallarımızı çiğnemediği gerekçesiyle kaldırılmayacağını belirteceğiz. Buna rağmen kullanıcı bize ilgili içerikle ilgili geri dönüş yaparsa da bunu kesinlikle dikkate alacağız.'

Özellikle terörizm üzerine sıkça sorular aldıklarını belirten Bicket, mevcut kurallarında terörizme karşı net ifadelere yer verileceğini belirtti ve ekledi: "Artık terör grupları, onların destekçileri ve liderlerine müsamaha gösterilmeyeceğini net ifadelerle kurallarımızda belirteceğiz."

Ancak Bicket, bu konuda kurallarında bir değişiklik olmadığını vurguladı. Zira sadece kullanıcılar buradan da ulaşabileceğiniz Topluluk Standartları sayfasında terörizm ve ilgili konularla ilgili daha net ifadeleri görebilecek.

Yeni kurallar çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 kelimeye karşı duyarlı olacak olan sistem, eskisine göre neredeyse üç kat daha fazla kelime kullanıyor. Çıplaklık gibi hususlar söz konusu olduğunda da içeriklerin nasıl kaldırılacağı daha net ifadelerle belirtildi. Örneğin doğrudan göğüs ucuna odaklanan bir fotoğrafta göğüsler fotoğrafın kaldırılma sebebi olurken, benzer şekilde popoların fazlaca açıkça sergilendiği fotoğraflar da Facebook'ta barınamayacak.

Çizimler de engellenecek

Yeni kurallarda dikkat çeken bir diğer nokta da bu yasakların aynen çizimler için de geçerli olması. Yani örneğin çizimlerle oluşturulan figürler, eğitim amacıyla dahi olsa Facebook'ta paylaşıldığında, az önce yukarıda belirttiğimiz hususlara aykırı olduğunda kaldırılacak. Buna elbette mesaj yoluyla cinsel 'mesaj'lar veren metin bazlı içerikler de dahil...

Nefretsel söylemleri de parantez içine alan Facebook, örneğin alıntılama yoluyla birinin söylediği sözleri kullanıp paylaşımda bulunabilecek; ancak bunu yaparken mutlaka kendi düşüncesi olmadığını ve sözlerin başka bir kişiye ait olduğunu belirtecek. Aksi halde bu tür içerikler de Facebook'ta barınamayacak.

Bunun dışında örneğin bazı izleyecilerin rahatsız olabileceği videolar hemen oynatılmayacak, siyah bir ekranda uyarı yazısı gelecek. Kullanıcılar bu mesajı gördükten sonra videoyu izleyebilecek.