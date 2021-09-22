Facebook, güvenlik önlemleri için 5 yılda 13 milyar dolar harcadığını açıkladı

Sosyal medya platformu Facebook, 2016 yılından bu yana güvenlik için 13 milyar dolardan fazla harcama yaptığını açıkladı.

Sosyal medya devinin yaptığı açıklamalarda, beş yıl önce güvenlik için çalışan insan sayısının 10 bin olduğu, şu an ise bu sayının 40 bini geçtiği belirtildi.

Wall Street Journal da geçtiğimiz hafta şirketle ilgili bir rapor yayınlamış, Facebook’un Instagram’ın genç kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkisini küçümsediğini ve platformun gelişmekte olan ülkelerde insan tacirleri tarafından kullanıldığını belirtmişti.

DonanımHaber'in aktardığına göre, Facebook tarafından yapılan açıklamalarda ise, “Geçmişte güvenlik sorunlarını yeterince ele alamıyorduk. Ancak bu yaklaşımı tümüyle değiştirdik” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamalara göre şirket, yapay zekâ teknolojisi sayesinde bu yılın ilk yarısında 3 milyar sahte hesabı engelledi, 20 milyondan fazla sahte Koronavirüs ve aşı içeriğini kaldırdı. Ayrıca, Instagram’da nefret söylemi içeren içeriklerin 2017’den bu yana 15 kat daha fazla kaldırıldığı da Facebook tarafından belirtildi.