Facebook, gizlilik ayarlarında değişikliğe gitti

"Kullanıcı verilerini şirketlere satmak" ve "bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek" ile suçlanan sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların sitede paylaştığı bilgileri daha iyi denetlemeleri için gizlilik ayarları araçlarını revize edeceklerini duyurdu.

Facebook'un duyurduğu güncellemeler arasında kullanıcıların Facebook'ta saklanan kişisel verilerini kolayca silmeleri, indirmeleri ve aramaları için ayar ve araçlara erişimini geliştirme planı da yer aldı.

Ayrıca kullancıların hızlıca hesap güvenliğini arttırmasına olanak veren ve bilgileri ile aktivitelerini kimin görebileceğini ayrıca hangi reklamları göreceklerini yönetebilecekleri yeni bir gizlilik kısayolları menüsü siteye eklenecek.

"20 farklı yere yayılan ayarlar yerine hepsi tek bir yerden"

Facebook'un Gizlilik Direktörü ve Başkan Yardımcısı Erin Egan ile Facebook Baş Danışman Vekili ve Başkan Yardımcısı Ashlie Beringer imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, son dönemin, şirket politikalarının uygulanmasını sağlamak ve insanların Facebook'un nasıl çalıştığını ve verileri üzerinde ne gibi seçenekleri olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini gösterdiği belirtildi.

Gizlilik ayarları ve diğer önemli araçları bulmanın çok zor olduğunun ve insanları bilgi sahibi yapmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğinin net bir biçimde anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yüzden Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı ve platformun kötüye kullanımı ile ilgili önlemler almak, politikalarımızı güçlendirmek ve insanların uygulamaların verilerini kullanmasını geri almayı kolaylaştırmak konularına odaklanan duyuruya ek olarak önümüzdeki haftalarda, insanların gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için ek adımlar atıyoruz. Bu güncellemelerin çoğu zaten yapım aşamasındaydı, ancak geçtiğimiz birkaç günde yaşanan olaylar bunların öneminin altını bir kez daha çizdi. Mobil cihazlardaki ayarlar menümüzü, aradığınız şeyi daha kolay bulmanızı sağlayacak şekilde baştan sona yeniden tasarladık. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarları da temizledik"

Facebook'un güncelleme duyurusu 50 milyon Facebook kullancısının kişisel bilgilerinin izinleri dışında Cambridge Analytica (CA) adlı İngiliz danışmanlık şirketi tarafından toplandığının ardınan sosyal paylaşım sitesinin dünya genelinde hedef tahtasına oturtulmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası dahil çeşitli siyasi kampanyalar için çalışan firmanın seçmenlerin davranışlarını tahmin edebilen ve etkileyebilen bir araç geliştirmek için sosyal medya hesaplarındaki bilgileri topladığı belirtilmişti. Ay başında ifşaatçı Christopher Wylie, CA'nın geliştirdiği tahmin uygulaması sayesinde 50 milyon kullanıcının 'psikolojik profillerini' yarattığını söylemişti. Uygulamanın 270.000 kişi tarafından indirildiği ancak uygulamanın izinsiz olarak kişilerin arkadaşlarının verilerini de topladığı belirtilmişti.