Facebook davasında karar bekleniyor

Almanya'da yalan haber tartışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü bir dönemde emsal oluşturabilecek bir dava bugün Würzburg kentinde görülüyor.

Suriyeli Anas M. Başbakan Merkel ile çektirdiği 'selfie' fotoğrafının Facebook'taki iki hesap tarafından çarpıtılması ve yüzlerce kez paylaşılması üzerine Facebook'a karşı ihtiyati tedbir kararı alınması için mahkemeye başvuruda bulunmuş, Facebook, Anas M.'nin hakkında şikayette bulunduğu iki paylaşımı silmişti. Ancak Anas M. bunun yeterli olmadığı ve Facebook'un kendisiyle ilgili fotoğrafları içeren tüm paylaşımları kendiliğinden bularak silmesi gerektiği görüşünde.

Anas M.'nin Merkel ile çektirdiği fotoğraf, iki Facebook paylaşımında manipüle edilmiş, paylaşımların birinde 'Berlin'de bir evsizi yaktığı', diğerinde ise 'Berlin'de Noel panayırına düzenlenen terör saldırısı ile ilgili olarak arandığı' iddia edilerek, "Merkel fail ile fotoğraf çektirmiş' başlığı kullanılmıştı.

'Şikayet et' butonu işe yarıyor mu?

Kişilik haklarını ihlal eden içeriklerin Facebook'a nasıl bildirilmesi gerektiği konusunda da tartışmalar bulunuyor. Her paylaşımın yanında bulunan 'Şikayet et' butonu, şu anki haliyle yeterli olmuyor. Kullanıcıların bu tür paylaşımları engelleyebilmesi için 'Yardım' bölümünde yer alan detaylı bir formu doldurması gerekiyor. Anas M.'nin avukatı Chan-jo Jun, kullanıcının aldatıldığı suçlamasında bulunarak, "Şikayet et, şikayet et demek olmalıdır" dedi.

Mevcut uygulamada kullanıcıların kişilik haklarını ihlal ettiğini düşündüğü paylaşımları Facebook'a teker teker bildirmesi gerekiyor. Facebook sadece kendisine somut olarak şikayet edilen paylaşımları siliiyor.

Duruşmada yargıçlar, ilk etapta ihtiyati olarak Facebook'un bir kez hakkında şikayet yapılmış olan hukuka aykırı paylaşımın kopyalarını kendisinin arayıp bulması ve silmesi zorunluluğunun bulunup bulunmadığına karar verecek. Avukat Jun, kararın lehlerinde olması durumunda ana dava açarak düzeltme ve tazminat talebinde bulunacaklarını açıkladı. Jun, başarısız olmaları durumunda ise yasal değişikliklerin gerekliliğinin ortaya çıkacağını kaydetti.

