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Bilim / Teknoloji

Facebook, 'cinsel yönelim'de limitleri kaldırdı

Facebook kullanıcıları artık cinsel yönelim kısmına dilediğini yazabilecek

01 Mart 2015 16:20

Geçtiğimiz yıl, ‘Hakkında’ kısmındaki 'kimlerle ilgileniyorsun' bölümünde var olan kadın ve erkek sınırlamasını 49 farklı seçenek sunarak genişleten Facebook son düzenlemesinden sonra kullanıcılarına uzun bir listedeki opsiyonların yanında ‘Özelleştir’ seçeneğini de ekledi. 

Böylece tüm kullanıcılar Facebook’taki kutucuğu dilediği gibi doldurabilecek. Kimi kullanıcılarının kendilerini bir cinsiyet kalıbına koymakta zorlandığını fark eden Facebook, onlara diledikleri gibi özgür olacakları bir alan yaratmak istediğini söyledi. Özellikten İngilizce Facebook kullanan herkes yararlanabilecek.

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