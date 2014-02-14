Facebook'tan cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime 49 ifadelendirme

Facebook, şimdiye kadar kullancıların cinsiyetlerini sadece kadın / erkek olarak ayıran kullanıcı profillerinde değişiklik yaptığını ve kullanıcıların 50 kadar yeni cinsiyet kimlikleri arasından kullanıcılar 10 farklı cinsiyet tanımı seçebileceğini duyurdu.

Sosyalmedya.com'da yer alan habere göre, kullanıcıların profil sayfalarında temel bilgiler altında yer alan cinsiyet bölümünde kadın, erkek ve özel (custom) seçenekleri yer almaya başlıyor. Özel seçeneğini seçtikten sonra kullanıcılar kutuya tercihlerini yazabiliyor. Facebook bu cinsiyet kimlikleri destekliyorsa artık Facebook üzerinde cinsiyeti bu şekilde her yerde gözükmeye başlıyor.

Biseksüel, transeksüel gibi 50'ye yakın cinsiyet kimliğini destekleyen yeni cinsiyet seçenekleri sadece kişinin profil sayfasında değil, Facebook üzerinde o kullanıcıya yapılan hitaplar ve göndermelerde de kullanılacak. Diğer bir deyişle cinsiyetini kadın ve erkek dışında seçenler için her/him yerine “them” kullanılabilecek.

Kullanıcılar kendileri için kullanılmasını istediği bu zamirleri de cinsiyet seçimlerinden sonra belirleyebilecek. Yani transeksüel olarak cinsiyet kimliklerini belirleyen biri kendisine “them” denmesini isteyebileceği gibi dilerse bunu “him” ya da “her” olarak da belirleyebilecek.

Facebook bu yeni cinsiyet seçeneklerinin belirlenmesinde ise LGBT ile birlikte çalıştığını belirtiyor. Facebook herkesin fikirlerini olduğunu kadar cinsiyet kimliklerini de özgürce belirtebileceği bir platform olduğunu söylerken herkesi kucakladığının sinyalini veriyor. Her ne kadar Facebook cinsiyet kimliklerinin görünürlülüğünün ayarlanabileceğini yani kullanıcıların bu tercihi görmemesini istediği kişilere görünürlülüğü kapatacağını söylese de cinsiyet kimlikleri konusunda katı kurallara sahip ve daha az toleranslı kullanıcıların bu yeni “cinsiyetli” kullanıcılara nasıl tepki vereceği merak konusu.