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Yaşam

Facebook binasını boyayan Choe: Ömür boyu seks teklifi aldım

Facebook’un California’daki ofisinin duvarlarına resimler yapan graffiti sanatçısı David Choe'nin, yaptığı resimler karşılığında, peşin para yerine hisse almasıyla hayatı değişti.

12 Şubat 2012 18:50

 

Facebook’un California’daki ofisini boyaması karşılığında peşin para yerine, binde 2 hisse almayı tercih eden graffiti sanatçısı David Choe hayal kırıklığına uğramadı. 200 milyon dolarlık bir servete sahip olacak Choe’ye özellikle kadınların ilgisi oldukça yüksek.
 
2004 yılında kurulan Facebook’un California’daki ofisinin duvarlarına resimler yapan graffiti sanatçısı David Choe'nin, yaptığı resimler karşılığında, peşin para yerine hisse almasıyla hayatı değişti. Mark Zuckenberg’in “Ya birkaç bin dolara razı ol, ya da hisse verelim” teklifine, hisse yanıtını veren Choe, 200 milyon dolarlık bir servetin sahibi olacak.
 
Choe, zengin olacağının duyulmasının ardından aldığı ilginç bir teklifi açıkladı. 200 milyon doların sahibi alacak grafitti sanatçısı, “5 yıldır görüşmediğim bir kadın bana mesaj atıp 2 milyon dolar karşılığında ömrümün sonuna kadar her gün seks yapmayı teklif etti. Damdan düşer gibi söyledi bunu. Paranın benim için önemsiz olduğunu söylemek kulağa hoş gelmiyor ama hiçbir şeyim yokken de ben zaten istediğim her şeyi yapıyordum.” açıklamasını yaptı.
 

Çok sayıda milyarder doğacak

 
Facebook’un 1 Şubat 2011 tarihinde 5 milyar dolarlık ilk halka arzı için ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) resmen başvurması, çok sayıda milyarder doğacağına işaret ediyor. Şirketin yüzde 28.4 hissesinin (533.8 milyon) sahibi olan kurucu ortak Marc Zuckenberg’in bu hisselerin değeri halka arz ile birlikte 25 milyar doları bulacak.
 
Bir diğer kurucu ortak Jim Breyer ise Facebook’ta 201.4 milyon hisseye sahip. 2008 yılında şirket ile yollarını ayırma kararı alan Dustin Moskovitz’in de elinde ise 133.8 milyon hisse bulunuyor. Zuckerberg’ün fikirlerini çaldığını iddia eden Tyler ve Cameron Winklevoss da Facebook’ta 1.2 milyon hisseye sahip Facebook’un bir diğer eski kurucu ortağı Eduardo Saverin’in ise yüzde 5 hissesi var.

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