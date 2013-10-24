Facebook BDP İstanbul İl Örgütü'nün sayfasını da kapattı

Daha önce 'terör örgütünün övüldüğü' gerekçesiyle BDP'li siyasetçilerin sayfalarını kapatan Facebook, bu kez BDP İstanbul İl Örgütü'nün resmi Facebook hesabını da kapattı.

Facebook yönetiminden “Bu sayfa Facebook tarafından yayından kaldırılmıştır" açıklamasının geldiğini belirten BDP İstanbul İl Örgütü, “Partimizin yayın hakkına bir müdahale olarak düşündüğümüz bu kararı protesto ediyoruz” dedi.

Sayfalarını kapatılmasını düşünce ve ifade hakkına yönelik bir saldırı olarak nitelendiren BDP açıklamasında şunlara yer verdi: “Bu kararı düşünce ve ifade hakkına saldırı olarak kabul ediyoruz. İfade hakkı temel insan hakkıdır. Konu, bir siyasi partinin kendisini ifade etmesi konusu olunca işin boyutu daha da önem taşımaktadır. Milyonlarca taraftarı olan ve büyük bir bölümü Facebook takipçisi olduğunu düşündüğümüzde, Facebook’un, izahta zorlandığımız bu kararına karşı demokrat kamuoyunu tavır almaya çağırıyoruz.”

Facebook, Ağustos ayında da 10’fan fazla Kürt siyasetçinin Facebook saylarını kapatmış, site yetkililerinden Richard Allan kapatmalaa gerekçe olarak “Terör örgütünün övülmesi” ve “Örgüt flama, bayrak ve sembollerin kullanılması”nı göstermişti.