‘Facebook bağımlılığı’ için klinik açıldı

Cezayir’de ‘Facebook bağımlılığı’ kliniği açıldı. Klinikte birçok bağımlılık uzmanı ve psikolog görev yapıyor.

Sputnik’in haberine göre,The New Arab gazetesi, ülkenin doğusundaki Constantine kentinde açılan özel klinikte, farklı bağımlılıkların tedavisi için çalışan çok sayıda bağımlılık uzmanı ve psikoloğun görev yaptığını aktardı.

Kliniğin direktörü Raouf Boqata, “Uyuşturucularla kıyaslandığında Facebook bağımlılığının verdiği zarar hafife alınıyor” dedi. Facebook bağımlılığının etkilerini ‘kara büyüyle’ kıyaslayan Boqata, sosyal medya ağının ‘mavi büyü’ olduğunu söyledi.

Klinikteki tedavi programının, ‘sanal dünyada yaşayan bir kişinin deneyimlediği psikolojik, sosyal ve güvenlik zararını hafifletmeyi amaçladığı’ kaydedildi.