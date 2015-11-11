Facebook Avrupa yöneticisine soruşturma

Almanya'da, Hamburg Savcılığının, Facebook şirketinin Kuzey Avrupa Müdürü Martin Ott hakkında "halkı kışkırtmaya kasıtlı bir şekilde yardımcı olmak" suçlamasıyla soruşturma başlattığı bildirildi.



NTV'nin haberine göre; Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg Savcılığı Sözcüsü Nana Frombach, Facebook'ta kullanıcıların paylaştığı nefret içerikli mesajların silinmemesinden dolayı suç duyurusunda bulundu. Würzburg'da yaşayan şirketin bir avukatı Kuzey Avrupa Müdürü hakkında açılan suç duyurusunu doğruladı.



Frombach suç duyurusundaki iddiaların gerçekten vuku bulup bulmadığının incelenmesi için eyalet kriminal dairesinin görevlendirildiğini belirterek, burada tam olarak hangi paylaşımların ne kadar süreyle internette yer aldığının inceleneceğini kaydetti.



Hamburg'da yaşayan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kişinin, muhtemelen ceza gerektirebilecek içeriklerden sorumlu olup olmadığına da bakılacağını ifade eden Frombach, ancak bunlar incelendikten sonra bu konuda yasal değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

Facebook; "Alman yasalarını ihmal etmiyoruz"

Facebook şirketi ise soruşturmalara ilişkin açıklama yapmadıklarını ancak söz konusu suçlamaların temelsiz olduğunu ve Facebook veya şirket çalışanlarının Alman yasalarını ihlal etmediğini bildirdi.



Aynı avukat daha önce de şirketin özellikle ülkedeki reklam işlerinin yürütüldüğü Almanya şubesi "Facebook Germany GmbH'nın" yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Adalet Bakanı Heiko Maas, Facebook'taki nefret içerikli paylaşımları eleştirmişti. Maas ayrıca eylül ayında şirketin temsilcileriyle görüşmüş ve ırkçı paylaşımların silinmesini istemişti.