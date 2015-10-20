Facebook yöneticileri hakkında suç duyurusu



Suç duyurusu, Facebook'un Almanya merkezinin bulunduğu Hamburg savcılığına sunuldu. Savcılık yetkilileri, 5 Ekim'de ellerine ulaşan dilekçenin halen inceleme aşamasında olduğunu söylediler.

'Facebook isterse yorumları siliyor'

Facebook'la ilgili suç duyurusunu Würzburg Barosu'na kayıtlı avukat Chan Jo Jun hazırladı. Facebook'un üst düzey 3 tepe yöneticisinin adının anıldığı suç duyurusunda yetkili birimlerin işlem yapması isteniyor. Reuters ajansına konuşan avukat Chan Jo Jun, "Facebook içerik silme konusunda sanki yetkili değilmiş gibi davranıyor. Birçok vaka bunun doğru olmadığını, istendiğinde bal gibi yorumların silindiği biliniyor" dedi.

Zuckerberg Merkel'e söz verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen ay, BM Genel Kurulu vesilesiyle gittiği New York'ta Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile bir araya gelmişti. Merkel görüşmede nefret içerikli yorumları gündeme getirmiş, Zuckerberg bunun üzerine "Bu konu üzerinde çalışmamız gerekecek" değerlendirmesinde bulunmuştu. Merkel, "Durumu düzeltecek misiniz?" diye üsteleyince Zuckerberg'den "evet" yanıtını almıştı.

'Her zaman herşeyi doğru yapmıyoruz'

Adalet Bakanı Heiko Maas da geçen ay Berlin'de Facebook yöneticileriyle görüşmüş, kendisine nefret propagandası yapan kullanıcılara karşı önlem alınacağı sözü verilmişti.

Maas'la görüşmesinde eleştirileri kabul eden Facebook yöneticisi Richard Allen, "Her zaman herşeyi doğru yapmıyoruz. Çok etkin bir yapımız var, ancak bu yüzde yüz işlemiyor" diye konuşmuştu.