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Bilim / Teknoloji

Facebook 'gerçek isim' politikasını değiştiriyor

Facebook'un gerçek isim konusundaki katı tutumu zaman zaman ciddi eleştiri almıştı

05 Kasım 2015 23:27

Yasal isim konusunda katı kuralara sahip olan Facebook, gerçek isim uygulamasındaki katı tutumunu rafa kaldırmaya hazırlanıyor.  Karar, Facebook büyümeden sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Schultz tarafından Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Electronic Frontier Foundation (EFF) gibi sivil toplum örgütlerine bir mektupla bildirildi. 

STK'lar, aile içi şiddet mağdurları bazı kesimlerinin tacizlere karşı yasal kimlik bilgilerini değiştirme ihtiyacı duyabildiklerini savunuyor. 

Facebook bu politikası çerçevesinde pek çok hesabı askıya almış ve zaman zaman büyük tepki toplamıştı

 

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