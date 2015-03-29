Facebook, artık para kazandıracak

Facebook, Google ve YouTube'a meydan okudu. Sosyal medya devi Facebook'taki videolar artık yayıncılarına para kazandıracak. F8 Gelişitirici Konferansı’nda açıklamalarda bulunan sosyal medya devi video paylaşım alanında söz sahibi olmak için çalışmalarına hız veriyor.

Facebook'tan para kazanmanın yolu açılıyor

Hürriyet’te yer alan habere göre, dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, teknoloji devi Google’ın başarılı video paylaşım platformu YouTube’a rakip olmaya hazırlanıyor. Günde 3 milyardan fazla video izlenen Facebook, YouTube’un pazar payına göz dikti. Reklam gösterme konusuna son yıllarda ağırlık veren sosyal medya devi, artık videoları paylaşabilme imkanı sunacak. Bu sayede Facebook’tan para kazanmanın yolu da açılmış olacak.

Reklam gösterimine son yıllarda oldukça ağırlık veren sosyal medya devi Facebook, artık paylaşılan videolardan para kazanabilme imkanı sunuyor. Önceden sadece kendi platformunda paylaşıma izin veren Facebook, artık 'embed kodu' üzerinden de paylaşıma olanak sunacak. Kısa zaman sonra aktif olacak güncellemeyle, Facebook'a yüklenen videolar "Embed" kodu üzerinden belirlenen diğer internet siteleri üzerine de kolayca eklenebilecek. Önümüzdeki dönemde paylaşılan videolarda reklam gösterme ve buna bedel olarakta yayıncılara para kazandıracağı söylenen Facebook bu konuda rakipleri Google ve YouTube'u zor durumda bırakacak.

Youtube ve Vımeo'ya rakip olmaya hazırlanıyor!

Önümüzdeki dönemde paylaşılan videolarda reklam gösterme ve bu reklam gösterme bedeli olarak da kişilere para kazandırmaya hazırlanan Facebook, bakalım bu konuda YouTube, Vimeo ve Dailymotion gibi rakiplerini yakalayabilecek mi?