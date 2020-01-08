Facebook, ABD'nin seçim süreci nedeniyle 'deepfake' videoları kaldırıyor

Sosyal medya devi Facebook, ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi yanlış bilgilerin yayılmasını önleme amacıyla “deepfake” videolarını kaldıracağını duyurdu.

Deepfake terimi yapay zeka ya da derin öğrenme (deep learning) gibi teknikler kullanılarak genellikle zarar verme amacıyla gerçekliğin manipüle edildiği videolar için kullanılıyor. Bu videolarda siyasiler ya da diğer önemli kişiler söylemedikleri sözleri ifade edermiş gibi gösterilebiliyor ya da yüzleri başka insanların bedenlerine yerleştirilebiliyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre şirketten yapılan açıklamada hiciv ya da parodi amacı taşımayan deepfake videolarının ve diğer manipüle edilmiş videoların platformdan silineceği belirtildi.

California merkezli şirket bloğundan 6 Ocak’ta yaptığı açıklamada gerçek sanılması amacıyla yapay zeka benzeri bir teknolojiyle bir videodaki içeriğe “birleştirme, yer değiştirme veya ekleme” yapılan yanlış yönlendirici medya içeriklerinin silineceği ifade edildi.

Deepfake içeriklerine yönelik yasak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin manipüle edilmiş bir videosunun geçen yaz sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından geldi. Facebook'ta epey görüntülenen videoda Pelosi'nin konuşması azaltılmış ve sözlerini tekrar tekrar tökezler gibi söylediği sağlanarak Demokrat siyasetçinin tutarsız olduğu gösterilmeye çalışılmıştı.

Ancak Facebook, Reuters'e yaptığı açıklamada bu videonun kaldırılmayacağını çünkü videoda yapay zeka teknolojisinin kullanılmadığını ifade etti.

ABD'de Başkanlık seçimleri Kasım ayında yapılacak.

Deepfake konusunda Twitter da kendi politikasını oluşturmaya çalışıyor. Şirketin gelecekte bu konudaki yeni düzenlemeler için kullanıcılardan geri besleme istediği ifade edildi.