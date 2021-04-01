Fabrikada karışıklık oldu; ABD'de 15 milyon doz Johnson&Johnson aşısı çöpe gitti

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ABD'de Koronavirüs'e karşı kullanım onayı olan tek doz Johnson&Johnson aşısının dağıtımı, fabrikada bir hata sonucu 15 milyon dozun bozulması sonucu durduruldu.

The Hill'de yer alan habere göre, Johnson&Johnson aşısının Baltimore'de bulunan fabrikasında, bir insan hatası sonucu aşının içerikleri karıştırıldı. Söz konusu hata, henüz dağıtıma çıkmamış 15 milyon doz aşıyı etkiledi.

Hatanın şu ana kadar dağıtılan, Hollanda'da üretilmiş aşıları etkilemediği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Johnson&Johnson, problemi doğruladı ancak sorunlu aşıların hiçbirinin paketlenmediğini belirtti.

ABD'de Johnson&Johnson dışında, Pfizer ve Moderna aşıları da kullanılıyor. Diğer aşılar yeterli durumda olduğu için Johnson&Johnson'daki sorunun şimdilik aşı programını engellemeyeceği tahmin ediliyor.