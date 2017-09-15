Faaliyette olan 87 siyasi partinin 42'si son beş yılda kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi parti listesini güncelledi. Listeye göre Türkiye’de faaliyette 87 siyasi parti var. Bunların 42’si son 5 yılda kuruldu. İlginç olan ise son 1 yılda tek bir siyasi partinin kurulmamış olması.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “Faaliyette Olan Siyasi Partiler” listesi 12 Eylül 2017 tarihinde güncellendi. 1983 yılından bu yana kurulu siyasi partileri gösteren listeye göre Türkiye’de 87 parti var.

Nergis Demirkaya'nın haberine göre açılma-kapanmalar nedeniyle sık sık güncelenen listenin son verilerine göre, Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, HDP ve MHP’nin yanı sıra Sağduyu, Alternatif, İşçi Kardeşliği, Yüce Diriliş, Ebedi Nizam, Engelsiz Türkiye, Gezi, Cihan, Dolunay, As gibi isimler taşıyan çok sayıda parti bulunuyor. Ancak bu partilerin büyük kısmının ülke genelinde teşkilatı yok. Referandum sürecinde YSK’nın tespitine göre seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı sadece 9.

Son 5 yılda 42 parti kuruldu

Listeye göre son 5 yılda parti kurma enflasyonu yaşandı. 2012 yılında 7, 2013 yılında 7, 2014 yılında 14, 2015 yılında 7, 2016 yılında 7 siyasi parti olmak üzere son 5 yılda toplam 42 siyasi parti kuruldu. Listeye göre en son kurulan siyasi parti 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesi veren Osmanlı Partisi oldu. Osmanlı Partisi’nin kuruluşundan sonra geçen 1 yıl 15 günde hiç siyasi parti kurulmadı.

Son 1 yılda yeni parti yok

Siyasi Partiler Kanunu’na göre, yeni bir siyasi parti kurmak için ilk adres İçişleri Bakanlığı. Siyasi parti kurmak isteyen 30 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kuracakları partinin adı, genel merkez adresi, kurucu isimleri, parti tüzüğü ve programının yer aldığı belgeleri İçişleri Bakanlığı’na veriyor. İçişleri Bakanlığınca verilen “alındı” belgesi ile parti tüzel kişilik kazanıyor. İçişleri Bakanlığı da kendisine verilen belgelerin birer örneğini 3 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderiyor.

Yargıtay'a gönderilmiş başvuru yok: Demek ki eskisi gibi ilgi görmüyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın listesine bakıldığında geçen 1 yılda kuruma yeni bir parti kuruluş bildirgesi ulaşmamış durumda. Yargıtay kaynakları da, başvuruların İçişleri Bakanlığı’na yapıldıktan sonra bilgilerin kendilerine geldiğini hatırlatarak, “Görünen o ki son 1 yılda siyasi parti için başvuru yapılmamış. Demek ki siyaset, siyasi partiler eskisi gibi ilgi görmüyor” yorumu yapıyor. Ancak yansıyan bazı haberlere göre durum farklı olabilir.

İçişleri Bakanlığı başvuruları ret mi ediyor?

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adıyla yeni bir siyasi parti kurmak için kurucular 11 Temmuz 2017’de İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmak istedi. Ancak kurucular, “Dilekçe ve belgelerinizi alacak makam, yetkili yok” denilerek Bakanlığın kapısından içeri alınmadı. Bir gün sonra tekrarlanan girişim de sonuç vermedi. Kuruluş dilekçesi Bakanlığa sunulamadığı için partinin kuruluşu da gerçekleşmedi.

İçişleri Bakanlığı’nın kanuna aykırı davrandığını ifade eden KDP yetkilileri bu tavrın 25 Eylül’de yapılacağı duyurulan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin referandum kararıyla ilişkili olabileceğini düşünerek kuruluş sürecini beklemeye aldı. Kurucular 25 Eylül sonrasında yeniden başvuru yapacak.

Akşener ekim sonunda başvuru yapacak

KDP’nin kuruluş süreci referandum kararıyla ilişkilendiriliyor ama son 1 yıl içinde tek bir partinin kurulmaması soru işaretlerine yol açıyor. Bu sürecin Ekim ayı sonunda resmi başvurusunu yapmaya hazırlanan Meral Akşener liderliğindeki partiyi nasıl etkileyeceği de merak konusu.