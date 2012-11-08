'F Tipi Film"i 21 Aralık'ta vizyonda!

'Hayata Dönüş' operasyonunun 12. yılına girerken 9 yönetmenin kısa filmlerinden derlenen " F Tipi Film"i 21 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

F Tipi Hapishaneler, 19 Aralık 2001'de tüm hapishanelere aynı anda yapılan operasyonlar sonucunda açılmıştı. "Hayata Dönüş" adı verilen bu operasyonda 28 kişi, kurşunlarla ve yakılarak hayatını kaybetmiş, yüzlercesi de ağır yaralanmıştı. Sağ kalan tutuklu ve hükümlülerse "yeni" ve "yüksek güvenlikli" F Tipi hapishanelere nakledilmişti.

Yapım koordinatörlüğünü Grup Yorum'un üstlendiği " F Tipi Film"i ise, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan, Aydın Bulut, Hüseyin Karabey, Reis Çelik, Vedat Özdemir, Mehmet İlker Altınay'ın 10'ar dakikalık kısa filmlerinden oluşuyor. Film yönetmenlerin F Tipi hapishanedeki tecrit uygulamalarını konu alan kısa filmlerinin birbirine bağlanmasıyla ortaya çıktı. Filmlerde Tansu Biçer, Serkan Keskin, Bülent Emrah Parlak, Gizem Soysaldı, Erkan Can, Fırat Tanış, Civan Canova gibi birçok oyuncu rol aldı. Ayrıca filmlerin tamamında Grup Yorum’un eski ve yeni müzikleri kullanıldı. Her filmde başka bir müzisyen Grup Yorum’un şarkılarını düzenliyor.

Film projesi için 2 yıldır, Kocaeli’de Herşey Yapım’a ait film platosunda F tipi hapishane dekoru oluşturuldu. Bire bir boyutlarda hücreler, havalandırmalar ve koridorlardan oluşan dekordaki çekimler tamamlandı.

Filmde, "Ya düşünce değişikliği ya ölüm"ün dayatıldığı F Tipi hapishanelerdeki zulmün en ağırı ve onun karşısında en yoğun yaratıcılığın sergilendiği direniş konu ediliyor.

19 Aralık'ta Atlas Sineması'nda yapılacak Gala'nın ardından 21 Aralık'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek. 21 Aralık 2012 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de, Aralık sonunda da Avrupa ülkelerinde yaygın olarak vizyona girecek.