F Tipi Cezaevi'nden ilginç kaçış!

''Çete kurmak'' ve çeşitli suçlardan Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mikail Z'nin, dün gece sayım yapıldıktan sonra firar ettiği belirtildi.
Sayım memurunun kapıyı açık unutması üzerine, havalandırma boşluğundan spor salonun çatısına tırmanarak kaçan tutuklunun, daha sonra mahkum kabul alanından kameraların kör noktasından yararlanarak telleri aşıp izini kaybettirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili kentte geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, Mikail Z'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.