F klavyelere 'delete' yerine 'sil' tuşu gelecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulu’nda kabul edilen yeni "F Klavye Standartı"na göre, klavyedeki tüm tuş isimlendirmelerinin Türkçe olacağını bildirdi. Işık, "F klavyelerde" bundan sonra "delete" yerine "sil", "enter" yerine "giriş", "print screen" yerine de "ekranı kopyala" tuşlarının yer alacağını söyledi.

Bakan Işık, yaptığı açıklamada, "F klavye"de tüm tuş isimlendirmelerinin Türkçe olduğu standardın TSE Teknik Kurulunda kabul edildiğini belirtti.

'Talepler geldi'

"F klavye" standardının ilk olarak 1975 yılında hazırlandığını anımsatan Işık, söz konusu standardın zaman içinde iki kez revize edildiğini ifade etti.

Bu sürede, klavyedeki tuşların isimlendirilmesinin de Türkçe olması gerektiği yönünde talepler geldiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Bu talepler doğrultusunda da bir revizyon kararı alındı. Bu kapsamda bir teknik komite kurularak, standart taslağı oluşturuldu. İlgili paydaşların da görüşleri alınarak, taslak son haline getirildi ve dünkü teknik kurul toplantısında Türk standardı olarak kabul edildi. Buna göre, söz konusu klavyedeki tüm tuş isimlendirmeleri artık Türkçe olacak. Örnek vermek gerekirse, F klavyelerde bundan sonra 'delete' yerine 'sil', 'enter' yerine 'giriş', 'print screen' yerine 'ekranı kopyala' tuşları yer alacak."

Bakan Fikri Işık, yapılan bu revizyonu özellikle yeni nesiller için Türkçe'nin doğru ve yerinde kullanımı açısından çok önemsediğini sözlerine ekledi.