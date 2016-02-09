!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde öne çıkanlar

18-28 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek ve ardından Ankara ve İzmir’i ziyaret etmek üzere yola çıkacak !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali bu sene 15. yaşını kutlarken festivalin en çok konuşulan filminin 1985 yılının İstanbul'unu anlatan 'Tekerleme' filmi olduğu belirtildi.

Festivalde bir çok yerli film ilk kez gösterilecek, yabancı filmler Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. !f programı aynı zamanda sohbetler, atölye çalışmaları ve partilerle renkleniyor.

Kültür Servisi'nden Haziran Düzkan'ın haberine göre; !f’te bu sene belgeseller öne çıkıyor. Festivalin en çok konuşulan filmi, hiç şüphesiz ”Tekerleme”. Merlyn Solakhan’ın 30 yıl önce çektiği, darbeden beş yıl sonra İstanbul sokaklarının ruhunu anlattığı bu belgesel, gösterildiği 1984 yılında neredeyse tamamen görmezden gelindi ve sonra da unutuldu; ama bugün izleyenler için çok şey ifade ediyor. Rüzgar Buşki’nin “#direnayol” belgeseli ise Gezi Direnişi’nin ve önceki yıllara göre çok daha büyük bir katılımla gerçekleşen Onur Yürüyüşü’nün yaşandığı 2013 yazında İstanbul’da, politik pozisyonları bir anda yeni bir anlam kazanan ve hayatları değişen LGBT eylemcilerin öyküsünü aktarıyor. “Joy Divison” belgeseliyle tanıdığımız Grant Gee’nin Orhan Pamuk kitaplarından yola çıkarak İstanbul’u keşfettiği belgeseli “Masumiyet Müzesi” Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek. Yönetmen ve yazar, 27 Şubat günü festival kapsamında bir söyleşi de gerçekleştirecekler. Berke Baş ve Melis Birder imzalı “Bağlar”, Bağlar Belediyesi basketbol takımını üç sezon boyunca takip ediyor, Diyarbakır’ın karanlık günlerinde bölgenin en başarılı takımı haline gelmelerini anlatıyor.

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