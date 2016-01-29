15. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programı açıklandı

Dünyanın birçok ülkesinden bağımsız filmi bir araya getiren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl 15. yaşını kutluyor. Festivalin programı dün düzenlenen basın toplantısında direktörler Pelin Turgut ve Serra Ciliv tarafından açıklandı.

Zaman’dan Gülcan Bağırkan’ın haberine göre !f İstanbul'un açılış filmi bu yıl yönetmenliğini Charlie Kaufman ile Duke Johnson'ın yaptığı ‘Anomalisa' ile olacak. Dünyanın önemli festivallerinde gösterilen yapımların seyirciyle buluşacağı galalar bölümünde ise 23 film izleyici karşısına çıkacak. Seçkide, Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan ve 9. yüzyılda Çin'de sevdiği adamı öldürmesi için görevlendirilen bir kadın suikastçının duygusal ikilemini konu alan ‘The Assassin/Suikastçı', İngiliz belgeselci Grant Gee'nin Orhan Pamuk'un ‘Masumiyet Müzesi'nden esinlenerek çektiği ‘Innocence of Memories/Masumiyet Müzesi', Sean Baker'ın iPhone 5s cep telefonu ile ‘Tangerine' ve Josh Mond'un Sundance'te Seyirci Ödülü alan ilk filmi ‘James White' filmleri öne çıkıyor.

!f'in klasikleşen bölümü ‘!f Kült'te Türkiye'de ilk kez gösterilecek Toshio Matsumoto'nun 1969 tarihli filmi ile ‘Funeral Parade of Roses/Güllerin Cenaze Töreni' bulunuyor. Yönetmenliğini yaptığı ‘Dallas Buyers Club/Sınırsızlar Kulübü' ile oyuncularına Oscar kazandıran Jean-Marc Vallée'nin son filmi ‘Demolition/Yeniden Başla' ise festivalin kapanış filmi olacak. Türkiye'de ilk kez !f İstanbul'da gösterilecek Demolition'ın başrolünde Jake Gyllenhaal yer alıyor. Eşini bir trafik kazasında kaybeden yatırım uzmanı Davis'in bir otomat makinesine sinirlenip şirkete mektup yazması sonrası gelişen olayları anlatan filmde Gyllenhaal'a Naomi Watts ve Chris Cooper eşlik ediyor.

!f İstanbul'un yarışmalı bölümlerinden ‘Keş!f'te bu yıl 9, ‘Aşk & Başka Bi' Dünya'da ise 8 film yarışacak. 18 Şubat'ta İstanbul'da başlayacak festival 3-6 Mart tarihlerinde Ankara'da ve İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak. Biletler 5-7 Şubat arasında İstanbul için, 19-21 Şubat arasında Ankara ve İzmir için Biletix'te yüzde 10 indirimle ön satışa çıkacak.

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