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Kültür-Sanat

!f 2017 Trainspotting 2 ile kapanacak

!f İstanbul 2017'nin biletleri 3 Şubat'ta satışa çıkacak

24 Ocak 2017 16:36

Danny Boyle'un İskoçyalı yazar Irvine Welsh'in Porno adlı kitabından sinemaya uyarladığı Trainspotting 2 İf İstanbul 2017'nin kapanış filmi olacak.

Filmi Türkiye’de ilk kez !f’çiler izleyecek!

Konuya ilişkin !f İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Danny Boyle’un Irvine Welsh’in efsanevi romanından uyarladığı, sinema tarihinin en kült filmlerinden birisi oluvermiş Trainspotting’in devam filmi yılın sinema olaylarından birisi olmaya aday! Çok şey değişmişti elbette, yine de birçok şey aynı kalmıştı. Mark Renton ev diyebildiği yegane yere geri dönmüştü sonunda. Spud, Sick Boy ve Begbie onu bekliyordu. Önce pek çok fırsat, pek çok olasılık vardı ufukta, sonra ihanet. 20 yıl su gibi akıp gitmişti. Diğer eski dostlar da oradaydı: hüzün, kayıp, mutluluk, intikam, nefret, arkadaşlık, aşk, umut, korku, pişmanlık, diamorfin, özyıkım ve ölümcül tehlike… Hepsi ona hoşgeldin demek, onunla dans etmeye devam etmek için sabırsızlıkla bekliyordu. 

!f 2017 festival programının tamamı 26 Ocak Perşembe günü ifistanbul.com’da yayınlanacak.

Festival biletleri 3 Şubat 2017’de biletix.com’da satışa çıkıyor. 3-4-5 Şubat günlerinde tüm biletler herkese %10, Maximum Kart sahiplerine %20 indirimle satışta olacak. Tüm festival boyunca ise Maximum Kart film ve müzik paketleriyle 4 ila 20 bilet arası toplu alımlarda %50 indirim geçerli olacak!

Festivalde görüşmek dileğiyle, sevgiler… "

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