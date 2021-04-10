Ezo Sunal: 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim

İlk bebeğini dünyaya getirdikten sonra Koronavirüs'e yakalanan Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla yaşadığı zor günleri anlattı.

2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra Koronavirüs'e yakalandı. Bebeğinden ayrı zor günler geçirdiğini söyleyen Ezo Sunal, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

37 yaşındaki Sunal, kızı Nova ile el ele çekilen bu fotoğrafına şu notu düştü:

"03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra Covid testim pozitif çıktı. 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. Çok şükür 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim. Daha kırkımız çıkmadan endişe, hastalık ve özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz..."

Ezo Sunal’ın annelik haberini ağabeyi Ali Sunal duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Sunal, “Ailemize hoş geldin canım Nova, güzelim Nova” mesajını paylaşmıştı.