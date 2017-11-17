T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ezhel’den yeni single: İmkansızım

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’de bu yıl müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Ezhel, yeni single çalışması “İmkansızım”ı müzikseverlerle buluşturdu

17 Kasım 2017 17:38

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’de bu yıl müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Ezhel, yeni single çalışması “İmkansızım”ı müzikseverlerle buluşturdu.
“Müptezhel” adlı ilk albümü bu yıl Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkan Ezhel’in albüm sonrası ilk single’ı bugün yayınlandı. İlk olarak BluTV’de yayınlanan 7Yüz adlı dizide yer verilen “İmkansızım” adlı şarkı, dijital platformlarda bugün single olarak müzikseverlerle buluştu.
“YENİ SINGLE’LARIN HABERCİSİ”
DHA’ya konuşan Ezhel, yeni single’ı “İmkansızım” ile ilgili şunları söyledi:
“Albümden sonra ilk single çalışmamız “İmkansızım” oldu. Bu şarkı ilk olarak 7Yüz dizisinde kullanılmıştı. Bugün de single olarak dijital platformlarda yayınlandı. “İmkansızım” için yeni albümün habercisinden öte yeni single’ların habercisi diyebiliriz. Boş durmuyoruz, çalışmalarımız hep devam ediyor. Yine bazı dizilerle de projelerimiz olacak.”

(FOTOĞRAF)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHATÜRKİYEdeEzhelMayısEzhelinBluTVdeSINGLELARIN HABERCİSİ” DHAyaBuBugünBoşYine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24