Ezhel’den yeni single: İmkansızım

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’de bu yıl müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Ezhel, yeni single çalışması “İmkansızım”ı müzikseverlerle buluşturdu.

“Müptezhel” adlı ilk albümü bu yıl Mayıs ayı sonunda piyasaya çıkan Ezhel’in albüm sonrası ilk single’ı bugün yayınlandı. İlk olarak BluTV’de yayınlanan 7Yüz adlı dizide yer verilen “İmkansızım” adlı şarkı, dijital platformlarda bugün single olarak müzikseverlerle buluştu.

“YENİ SINGLE’LARIN HABERCİSİ”

DHA’ya konuşan Ezhel, yeni single’ı “İmkansızım” ile ilgili şunları söyledi:

“Albümden sonra ilk single çalışmamız “İmkansızım” oldu. Bu şarkı ilk olarak 7Yüz dizisinde kullanılmıştı. Bugün de single olarak dijital platformlarda yayınlandı. “İmkansızım” için yeni albümün habercisinden öte yeni single’ların habercisi diyebiliriz. Boş durmuyoruz, çalışmalarımız hep devam ediyor. Yine bazı dizilerle de projelerimiz olacak.”

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